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社會 社會焦點 保障人權

職軍不升遷回家陪妻！才知她曖昧2男　傳訊摩鐵鴛鴦浴、闖紅燈

▲正妹,約砲,外遇,偷吃（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲阿兵哥借用老婆舊手機，卻驚見露骨、鹹溼的外遇訊息。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓職業軍人為了陪伴妻小，忍痛放棄升遷機會，自願調任回鄉，原以為是溫馨團圓，竟成綠帽悲歌！李男因手機故障向妻子借用舊手機，意外翻出蘇姓太太與老同學、球友的鹹濕對話，不但相約摩鐵洗鴛鴦浴，甚至大膽「闖紅燈」，氣得李男崩潰退伍並提告，法院審理後，判蘇女須賠償15萬元。

判決指出，李男與蘇女結婚近20年，2024年間，李男因為手機壞掉，翻出老婆淘汰的舊手機代用，沒想到這一開機，簡直開了「潘朵拉的盒子」。他發現愛妻與高職老同學吳男打得火熱，對話內容更是尺度大開。

兩人不僅互訴情衷大喊「愛你」，吳男更猴急邀約「一起洗鴛鴦浴」，蘇女雖擔心在男方宿舍碰面會被「抓猴」，卻大膽提議改約摩鐵「開房」，最讓李男吐血的是，吳男明知蘇女生理期報到，竟還露骨傳訊「又要等了，小心我闖紅燈！」蘇女也熱情回應，絲毫不顧人妻身分。

李男越查越心驚，發現妻子的祕密情人不只一個，還與一名沈姓羽球球友交情匪淺，兩人不僅甜蜜出遊，沈男甚至曾挑逗詢問「那什麼時候可以射進去？」字裡行間充滿性暗示，讓在外辛勞服役的李男自覺尊嚴掃地，憤而對妻子與兩名小王求償百萬。

高雄地院審理時，吳男喊冤表示，蘇女自稱第一段婚姻失敗後單身，他直到2021年底看到訊息才知道自己變成了小王，嚇得趕緊斷絕往來；沈男則辯稱只是「麻將牌友」，那些鹹濕對話純屬「打嘴砲」，否認有肉體關係。

法官認為，蘇女明知已婚身分卻與老同學開房發生性行為，確實侵害配偶權情節重大，考量收入及李男深受打擊提早退伍等情狀，判賠15萬元；兩男挨告部分，因無法證明兩人在交往當下確知蘇女仍有婚姻關係，因此判定兩人免賠。全案可上訴。

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