鄭麗文才和習近平見面！AIT就發「1篇文」　他喊：懂的都懂

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝自新華社）

記者曾筠淇／綜合報導

「鄭習會」10日在北京人民大會堂登場，中共中央總書記習近平一見國民黨主席鄭麗文，便說「你好！鄭麗文主席」，接著，兩人便轉身面向媒體，讓媒體捕捉這歷史性一刻。沒多久後，美國在台協會 AIT 就發出一篇貼文，政治工作者周軒看到後，則說「懂的都懂」。

美國在台協會 AIT 發文：《台灣關係法》立法47週年

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美國在台協會 AIT 下午2時許，透過臉書粉專發文表示，4月10日是《台灣關係法》立法47週年，《台灣關係法》不僅肯定了台灣在戰略上的重要性，也強化美國長年以來，致力於確保印太地區和平、穩定、繁榮的承諾。

美國在台協會 AIT 表示，這47年來，《台灣關係法》、三個聯合公報及六項保證，對於維護台海的和平和穩定提供的實質幫助，也使台灣在民主、經濟、社會制度方面取得令人讚嘆的進展。他們的決心依舊堅定，美國將會持續深化和台灣的合作，為和平、安全、繁榮獻上心力。

貼文曝光後，有網友表示，「這很重要，造就長時間和平安定」、「謝謝美國政府的支持」、「美台友好，民主聯盟」、「美國的支持，讓台灣擁有自由民主法治、繁榮的社會。謝謝美國」。也有網友直呼，「該建交了吧」、「直接建交啊，PO文有什麼用」、「跟別人建交了又包小三的概念」。

周軒：懂的都懂

還有網友留言，「鄭麗文，這篇是為你發的」、「對於KMT主席，相信AIT點滴在心頭」。政治工作者周軒看到後，也截圖該篇文章並發文表示，就在鄭麗文見完習近平的同時，美國在台協會 AIT 發布了貼文，提醒4月10日是《台灣關係法》立法47年紀念日 ，「懂的都懂」。