台版安娜「假冒名媛」0元入住！超瘋手法曝光　房東虧慘了

▲白姓女子自稱富二代向房東承租房子，沒付半毛錢就先入住，事後押金、房租全繳不出來，甚至還有債主上門討債。（讀者提供）

文／鏡週刊

先前Netflix賣座影集《創造安娜》，劇中女主角謊稱是富二代，營造富豪千金的形象，藉此打入紐約名媛圈，騙了不少錢。最近南台灣也出現一個台版創造安娜，一名20多歲白姓女子自稱富二代，她向房東承租房子，利用房東對她的信任，沒付半毛錢就先入住，事後押金、房租全繳不出來，甚至還有債主上門討債。房東才發現她用各種身分到處詐騙長達7年，除了裝假千金，還利用妹妹的名字招搖撞騙，超過十多人受騙，目前受害者已報案。針對指控，本刊傳訊息給白女，截稿前未獲回應。

「她很瘋狂，假裝出手闊綽，不斷上演同樣的劇碼，大家後來才發現她別有用心，真的很恐怖！」被騙的房東Ａ小姐表示，去年４月，白女找上她表示妹妹是實習醫師，姊妹二人有意承租一年，還自稱是美國華僑、家裡開營造公司，白母也在美國當外科醫師，Ａ小姐見白女態度大方，又主動表示願意年繳，幾天後白母就從美國匯款一年的租金加２個月押金，希望讓姊妹盡快入住，Ａ小姐不疑有他，答應讓白女先0元入住。

後來，白女找來居家整理師協助搬家，還讓人將租屋處的冷氣、水塔、熱水器、洗衣機全清潔一遍，透過在地人介紹，她還前往高檔美髮院消費近二萬元，看似出手闊綽，但隨著時間一天天過去，租金未入帳，讓白女露出馬腳。

▲白女找居家整理師協助搬家，拖欠款項不給。（讀者提供）

Ａ小姐表示，白女找理由推延交房租，一下子說「媽媽忙著幫病人開刀」一下子又說「父親外出聯絡不上，無法確認匯款時間」，最後還告訴她白母胃病變昏倒開刀、身體很虛弱，白父要求她跟妹妹返美探望母親順道拿錢，Ａ小姐見白女態度反覆，因此感到懷疑，突然接到家人通知她共有5組人馬上門找白女討債，Ａ小姐才發現被騙。

原來，先前白女找人清掃、搬家、作頭髮，都以「媽媽日後會從美國匯款」為由要求延遲付款，但最後通通都沒付錢，白女還坦承自己不是華僑，白母也不是美國醫師，白父曾是營造公司老闆，但公司早就倒閉多年，富家千金只是的假人設，她根本沒錢繳房租跟一切支出。

最後，Ａ小姐只能自認倒楣，將白女的物品打包並清空房屋，整理房屋時，Ａ小姐發現白女前一份的租約不久前才剛簽訂，她致電詢問前房東才得知，白女用同樣手法讓自己先入住，但當時她是以「台中榮總實習醫師」的身份承租，並非富家千金，同樣也是入住後交不出房租，才找上Ａ小姐故技重施。

事後，Ａ小姐將過程PO上網，提醒房東留意，沒想到釣出不少曾被白女欺騙的受害人，他們多半是房東、搬家公司業者以及居家整理師，還有房東早在7年前就吃過白女的虧，沒想到白女至今仍在招搖撞騙，讓這群被害人無法接受。



更多鏡週刊報導

台版安娜詐7年2／都靠同一套全台騙透透 警：一理由讓她逍遙法外

部醫資安藏弊端／放任親中廠商變相綁標任宰割 衛福部轄下醫院全陷資安危機

部醫資安藏弊端1／汰換19家部醫資訊系統只需3千萬？ 揭衛福部縱容廠商坑殺內幕