　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台版安娜「假冒名媛」0元入住！超瘋手法曝光　房東虧慘了

獨家！台版安娜詐7年1／假冒富家千金騙「0元入住」　奇葩租屋手法曝光

▲白姓女子自稱富二代向房東承租房子，沒付半毛錢就先入住，事後押金、房租全繳不出來，甚至還有債主上門討債。（讀者提供）

文／鏡週刊

先前Netflix賣座影集《創造安娜》，劇中女主角謊稱是富二代，營造富豪千金的形象，藉此打入紐約名媛圈，騙了不少錢。最近南台灣也出現一個台版創造安娜，一名20多歲白姓女子自稱富二代，她向房東承租房子，利用房東對她的信任，沒付半毛錢就先入住，事後押金、房租全繳不出來，甚至還有債主上門討債。房東才發現她用各種身分到處詐騙長達7年，除了裝假千金，還利用妹妹的名字招搖撞騙，超過十多人受騙，目前受害者已報案。針對指控，本刊傳訊息給白女，截稿前未獲回應。

「她很瘋狂，假裝出手闊綽，不斷上演同樣的劇碼，大家後來才發現她別有用心，真的很恐怖！」被騙的房東Ａ小姐表示，去年４月，白女找上她表示妹妹是實習醫師，姊妹二人有意承租一年，還自稱是美國華僑、家裡開營造公司，白母也在美國當外科醫師，Ａ小姐見白女態度大方，又主動表示願意年繳，幾天後白母就從美國匯款一年的租金加２個月押金，希望讓姊妹盡快入住，Ａ小姐不疑有他，答應讓白女先0元入住。

後來，白女找來居家整理師協助搬家，還讓人將租屋處的冷氣、水塔、熱水器、洗衣機全清潔一遍，透過在地人介紹，她還前往高檔美髮院消費近二萬元，看似出手闊綽，但隨著時間一天天過去，租金未入帳，讓白女露出馬腳。

獨家！台版安娜詐7年1／假冒富家千金騙「0元入住」　奇葩租屋手法曝光

▲白女找居家整理師協助搬家，拖欠款項不給。（讀者提供）

Ａ小姐表示，白女找理由推延交房租，一下子說「媽媽忙著幫病人開刀」一下子又說「父親外出聯絡不上，無法確認匯款時間」，最後還告訴她白母胃病變昏倒開刀、身體很虛弱，白父要求她跟妹妹返美探望母親順道拿錢，Ａ小姐見白女態度反覆，因此感到懷疑，突然接到家人通知她共有5組人馬上門找白女討債，Ａ小姐才發現被騙。

原來，先前白女找人清掃、搬家、作頭髮，都以「媽媽日後會從美國匯款」為由要求延遲付款，但最後通通都沒付錢，白女還坦承自己不是華僑，白母也不是美國醫師，白父曾是營造公司老闆，但公司早就倒閉多年，富家千金只是的假人設，她根本沒錢繳房租跟一切支出。

最後，Ａ小姐只能自認倒楣，將白女的物品打包並清空房屋，整理房屋時，Ａ小姐發現白女前一份的租約不久前才剛簽訂，她致電詢問前房東才得知，白女用同樣手法讓自己先入住，但當時她是以「台中榮總實習醫師」的身份承租，並非富家千金，同樣也是入住後交不出房租，才找上Ａ小姐故技重施。

事後，Ａ小姐將過程PO上網，提醒房東留意，沒想到釣出不少曾被白女欺騙的受害人，他們多半是房東、搬家公司業者以及居家整理師，還有房東早在7年前就吃過白女的虧，沒想到白女至今仍在招搖撞騙，讓這群被害人無法接受。


更多鏡週刊報導
台版安娜詐7年2／都靠同一套全台騙透透　警：一理由讓她逍遙法外
部醫資安藏弊端／放任親中廠商變相綁標任宰割　衛福部轄下醫院全陷資安危機
部醫資安藏弊端1／汰換19家部醫資訊系統只需3千萬？　揭衛福部縱容廠商坑殺內幕

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 1 3540 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LINE照片過期「打不開氣死人」　靠1招救回
台北30年名店宣布熄燈　網不捨：最後一家收了
晚間鋒面接近　北部有降雨
代銷營收重挫45%　代銷大老吐實：台積電紅利1年全賠光
開幕湧10萬人狀況多！廁所故障、APP當機　民眾超不爽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

怕死不敢吞毒丸「改藏褲子裡」帶7包海洛因闖關　一下機就被逮

賓士撞分隔島再追尾皮卡！桃園短褲男溜了　還抱一包神秘物品

名下突多3帳戶＋166萬元　嘉義男2動作自保獲無罪

假西藏寺廟騙買「姻緣法器」台東女險上當　池上警即時阻損

追尾機車嚇壞「忘拉手剎車」一路跟著跑　滑10公尺再撞1車

三寶畫面曝！台南夫妻車停路中看花柱　11秒後鬼切直奔店家釀追撞

市場臨時工違停卸貨被查！謊報哥資料露餡　竟是16案通緝犯

23歲女ATM前講手機還東張西望　警尾隨跟監逮車手、收水手

買iPhone15收到濕紙巾！還被冒名取消退款　高雄警保他辛苦錢

答應人肉運毒「太害怕沒吞下去」　高雄男被抓包判關17年

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

血洗校園7死3傷！一封「活人遺書」揭開學校的暴利黑幕｜文史專家 管仁健｜校園連環喋血案●下｜《我在案發現場》

歷史性鄭習會正式登場　會晤採「5對5」形式！

三立前製作人竟是共諜頭！　大愛女星夫賣3千國軍個資給對岸　假黃仁勳吸金下場曝光

怕死不敢吞毒丸「改藏褲子裡」帶7包海洛因闖關　一下機就被逮

賓士撞分隔島再追尾皮卡！桃園短褲男溜了　還抱一包神秘物品

名下突多3帳戶＋166萬元　嘉義男2動作自保獲無罪

假西藏寺廟騙買「姻緣法器」台東女險上當　池上警即時阻損

追尾機車嚇壞「忘拉手剎車」一路跟著跑　滑10公尺再撞1車

三寶畫面曝！台南夫妻車停路中看花柱　11秒後鬼切直奔店家釀追撞

市場臨時工違停卸貨被查！謊報哥資料露餡　竟是16案通緝犯

23歲女ATM前講手機還東張西望　警尾隨跟監逮車手、收水手

買iPhone15收到濕紙巾！還被冒名取消退款　高雄警保他辛苦錢

答應人肉運毒「太害怕沒吞下去」　高雄男被抓包判關17年

日導演四宮義俊來台深夜散步　凌晨夜遊總統府狂拍：怕被罵

女全身「連私處也流血」送醫11小時後亡　男伴：我沒有！真相心酸

《浪姐7》首公演爆「對嘴假唱」！直播偷改字被抓包　網出征開轟

菲律賓也有美食　烤乳豬、炸香蕉春捲「7大經典特色菜」一次看

日外交藍皮書炒作台海、對華關係降級　陸學者：兩面手法短視近利

怕死不敢吞毒丸「改藏褲子裡」帶7包海洛因闖關　一下機就被逮

結婚降低罹癌率？　美研究：未婚者「罹癌風險最高增83%」

會見鄭麗文　北京市委書記：京台交往不斷深入

合歡山杜鵑花季來了！綠色山林添紅白色彩　交管措施一次看

中島裕翔宣布結婚！娶回正妹女星新木優子　爆出交往4個月閃婚

【太可愛】6歲混血弟弟讀數學題　讀完疑惑問媽「共」是誰？

社會熱門新聞

五口命案王母遺書曝光

台南2寶爸半夜捕魚送命…妻慟認屍

柯文哲靠肖像權吞政治獻金1500萬　妻轉匯兒買股票

變態主管性侵女下屬　坐牢還要賠80萬

國1聯結車突爆胎　29車閃不掉連環撞

新北女「碧潭落水」　送醫搶救不治

畢旅闖浴室硬拍同學全裸洗澡　重判6月

6高中猴擠1車看夜景狂飆　失控衝民宅4送醫

渡劫飛升失敗？清晨「神秘巨大爆炸聲」震撼北高雄

新莊「漂亮老闆娘」影像曝光　年輕人當場擼豆漿

人妻遠赴深圳照顧前妻女　科技尪卻與小三共眠

新莊年輕人揭「店內擼豆漿」原因　不是闆娘太美

舅下藥性侵外甥女友　拒認罪判關10年

趁他熟睡狂擼5分鐘！男客嚇醒崩潰

更多熱門

相關新聞

23台灣人在柬埔寨被捕！掃蕩詐騙集團畫面曝

23台灣人在柬埔寨被捕！掃蕩詐騙集團畫面曝

柬埔寨警方6日在金邊市森速區一處住宅區展開掃蕩行動，成功搗毀一個以東南亞為據點的電信詐騙集團，當場逮捕27名外籍嫌疑人，其中台灣人多達23名，另有3名中國人及1名馬來西亞人一併落網。

詐團假冒顏清標特助行騙　包租公痛失4千萬

詐團假冒顏清標特助行騙　包租公痛失4千萬

23歲台男在日本詐騙落網！長相姓名曝

23歲台男在日本詐騙落網！長相姓名曝

晚安小雞談1300萬：這個story有點too long

晚安小雞談1300萬：這個story有點too long

黑幫疑滲透詐騙集團　屏檢警破42名車手

黑幫疑滲透詐騙集團　屏檢警破42名車手

關鍵字：

詐騙案房東受害富二代假象創造安娜台灣詐騙

讀者迴響

熱門新聞

鄭宗哲完全打擊紅襪3A史上第一人！

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

2個月刷1500張發票　中10獎全遭追回

喻虹淵嫁周渝民「息影10年宣布復出」！

鄭麗文身邊大亮點！隨扈傳是第一女保鑣

南韓改了　電子入境卡系統更新

陳傑憲比完賽看到收費單嚇！台南市回應

五口命案王母遺書曝光

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

台南2寶爸半夜捕魚送命…妻慟認屍

鄭麗文「坐巴士」遭矮化？　律師貼照打臉：不要瞎掰好嗎

柯文哲靠肖像權吞政治獻金1500萬　妻轉匯兒買股票

瞥見同事午休在看「1網站」　網喊沒禮貌

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

辱罵全紅嬋　群主落網「拘役10天」加罰款

更多

最夯影音

更多
新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯
眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面