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美伊11日談判！埃及專家斷言「戰爭沒結束」　警示最危險下場

▲▼示威者在白宮外抗議對伊朗的軍事行動。（圖／路透）

▲示威者在白宮外抗議對伊朗的軍事行動。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗預計於11日在巴基斯坦展開停火談判，全球屏息以待中東局勢是否能迎來轉機。然而，中東權威政治專家對此並不樂觀，他直言這份協議並非戰事的終點，僅是將直接的軍事對抗轉向協議桌上的解讀拉鋸戰；他更發出沉重警告，最危險的情況是那些「未徹底收尾」的衝突，未來恐以更激烈的形式捲土重來。

各自表述的「偽勝利」　停火協議存在結構矛盾

根據《中央社》報導，埃及新聞中心董事長、同時也是中東研究媒體中心創辦人的梅納維（Abdellatif El-Menawy）近日在《阿拉伯新聞報》針對美伊雙方的停火進程撰文評論。他犀利指出，這場戰爭實際上並未真正停止，只是換了一種形式繼續。

梅納維分析，這份協議從一開始就深陷「結構性矛盾」，美伊雙方對協議的認知完全平行。華府將談判視為軍事施壓下的勝利，認為成功逼迫德黑蘭低頭；反觀伊朗則解讀為美國立場鬆動，最終不得不接受其原先拒絕的條款。這種解讀上的模糊性與落差，正是導致後續危險發展的主因。

戰場轉移！荷莫茲海峽地位成博弈指標

梅納維進一步表示，協議並沒有消弭戰火，而是「重新分配了戰場」。雖然美伊直接對戰的火網暫時緩和，但區域衝突卻未曾停歇，黎巴嫩的戰火反而愈演愈烈，海灣地區的關鍵設施也持續遭到襲擊。

值得注意的是，這份協議也引發了海灣國家的強烈焦慮。梅納維指出，海灣國家普遍認為這場雙邊談判忽視了區域整體的安全利益。而作為衝突導火線與核心支柱的**「荷莫茲海峽」**（Strait of Hormuz），其地位目前已成為衡量協議模糊度的關鍵指標，更是雙方談判博弈的重要籌碼。

局勢走向三套劇本　「川普變數」難預測

針對未來的局勢走向，梅納維大膽預測了短期內可能出現的三種情境：

情境一：衝突逐步遏制
 透過外交手段達成非正式停火，雙方在有限的讓步下降低緊張，但此平衡極度脆弱。

情境二：長期但脆弱的停火
 正式協議雖維持運作，但局部地區（如黎巴嫩）的武裝衝突仍會持續發生。

情境三：協議崩潰、衝突升級
 因雙方緊張情緒的反彈，導致協議徹底破裂，隨之而來的下一輪對抗將比以往更加殘酷。

梅納維坦言，在這三種劇本中，最難捉摸的變數莫過於川普的政治決策，其政策立場瞬息萬變，難以捉摸。不過，他也提到，由於雙方都清楚發動「全面戰爭」的代價過於龐大，這點認知或許能為局勢的升級程度設下一道保險。

最危險的警訊：未結束的戰爭將更殘暴

梅納維在文末做出總結，這份協議絕非衝突的終點，而是「新階段衝突」的序幕。他最擔憂的是，若戰事無法得到明確的收尾與處理，這些潛伏的火種最有可能在未來爆發，且屆時的戰況恐會比現在更加激烈，這才是中東局勢最危險的最終結果。

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