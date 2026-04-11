25歲「想出國唸書」怕人生落後！過來人點1關鍵：反而加分

▲一名25歲的女網友準備留學，擔心此時才出國，人生進度大幅落後，但網友反而認為，有社會歷練再進修，不僅加分，也比較知道自己要什麼，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

文／鏡週刊

繼續升學還是選擇就業，或者是先就業再回學校充電，向來是大學畢業生面臨的重要抉擇。一名女網友就發文感嘆，到了25歲才決定準備出國留學，不禁擔心會失去競爭優勢，讓自己人生大幅落後。貼文引發討論，但多數網友認為，這個年紀真的不算晚，而且有工作經驗再唸碩士，不僅是加分，且「你反而更知道自己要什麼」。

非應屆畢業出國唸書 擔心失去競爭力

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這名女網友近日在Dcard以「25歲才決定要出國留學，會不會跟不上大家？」為標題發文。原PO表示，已經25歲才開始爬文找代辦，準備申請留學用的檢定考試，反而看到以前同學工作已步上軌道，想一想發現「比起應屆畢業生跟在學的學生，我好像更沒優勢。」

原PO進一步指出，不確定此時選擇出國到底對不對，「很害怕去留學後，不僅跟不上大家的腳步，還更落後了。」

網友反倒認為 出社會才知「要什麼」

貼文一出，引發熱議，但多數網友認為，有社會歷練反而是加分，「現在很多國家的工作都不好找，有先累積一些工作經驗會是優勢喔」、「建議你在申請文書中好好強調這幾年的工作心得。這對申請好學校其實是加分項」。

也有過來人提到，工作之後再進修，反而更知道自己要什麼，「25歲真的完全不晚！我當年也是 27歲才出去。其實有工作經驗再去讀碩士，你反而更知道自己要什麼」、「我工作了三年，存了些錢+讀書考試和準備申請文件，27歲成功赴美讀碩士！班上我是最年輕的國際學生，發現系上同學大概是30至37歲，一點也不晚喔」。



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