　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

25歲「想出國唸書」怕人生落後！過來人點1關鍵：反而加分

25歲才決定出國唸書…她怕人生落後　過來人曝經驗談：待過職場反而加分

▲一名25歲的女網友準備留學，擔心此時才出國，人生進度大幅落後，但網友反而認為，有社會歷練再進修，不僅加分，也比較知道自己要什麼，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

文／鏡週刊

繼續升學還是選擇就業，或者是先就業再回學校充電，向來是大學畢業生面臨的重要抉擇。一名女網友就發文感嘆，到了25歲才決定準備出國留學，不禁擔心會失去競爭優勢，讓自己人生大幅落後。貼文引發討論，但多數網友認為，這個年紀真的不算晚，而且有工作經驗再唸碩士，不僅是加分，且「你反而更知道自己要什麼」。

非應屆畢業出國唸書　擔心失去競爭力

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友近日在Dcard以「25歲才決定要出國留學，會不會跟不上大家？」為標題發文。原PO表示，已經25歲才開始爬文找代辦，準備申請留學用的檢定考試，反而看到以前同學工作已步上軌道，想一想發現「比起應屆畢業生跟在學的學生，我好像更沒優勢。」

原PO進一步指出，不確定此時選擇出國到底對不對，「很害怕去留學後，不僅跟不上大家的腳步，還更落後了。」

網友反倒認為　出社會才知「要什麼」

貼文一出，引發熱議，但多數網友認為，有社會歷練反而是加分，「現在很多國家的工作都不好找，有先累積一些工作經驗會是優勢喔」、「建議你在申請文書中好好強調這幾年的工作心得。這對申請好學校其實是加分項」。

也有過來人提到，工作之後再進修，反而更知道自己要什麼，「25歲真的完全不晚！我當年也是 27歲才出去。其實有工作經驗再去讀碩士，你反而更知道自己要什麼」、「我工作了三年，存了些錢+讀書考試和準備申請文件，27歲成功赴美讀碩士！班上我是最年輕的國際學生，發現系上同學大概是30至37歲，一點也不晚喔」。


更多鏡週刊報導
婚後要跟雙胞胎小叔擠一房！夫反控愛喝手搖飲害試管失敗　法官不勸怨偶了：判准離婚
出國自由行太累？他列「無腦跟團」5大優點　眾人推爆：放空首選
油價上漲太傷！他每天通勤百公里想「油車換電車」　內行人大推：電費沒超過300元

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 1 3540 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
漁民遭BMW肇逃男撞死　12歲女兒靈堂摺紙錢哽咽
中信兄弟改寫隊史最速8敗慘紀錄
快訊／埔里農用車翻覆！35歲移工遭壓　搶救不治
快訊／野獸引退賽爆「大場面」！
門票太貴？他驚見「迪士尼偷渡怪招」嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國泰航空因應油價砍2%航班　香港快運也取消6%

睡前「手機必擦酒精」　千人認證：不擦無法睡！不起眼1物也髒到爆

免飛韓國！秀彬、Giselle代言潮牌登陸高雄　限量小卡必收藏

25歲「想出國唸書」怕人生落後！過來人點1關鍵：反而加分

會議開1個多小時！00後新人「舉手丟1問題」主管愣住　她喊勇

快訊／小港機場候機室跳電！沒空橋接駁...176旅客走扶梯車下機

急缺6萬！他借錢反陷電信債務　內行揪關鍵：門號給人太危險

明起連3天高溫上看36度　下周三北東降雨機率增

疫情改變人生！營建女強人變身「飛行傘女王」　奪FAI世界NO1

快訊／7縣市「強風特報」　8級陣風颳到明晚

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

三立前製作人竟是共諜頭！　大愛女星夫賣3千國軍個資給對岸　假黃仁勳吸金下場曝光

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

血洗校園7死3傷！一封「活人遺書」揭開學校的暴利黑幕｜文史專家 管仁健｜校園連環喋血案●下｜《我在案發現場》

歷史性鄭習會正式登場　會晤採「5對5」形式！

國泰航空因應油價砍2%航班　香港快運也取消6%

睡前「手機必擦酒精」　千人認證：不擦無法睡！不起眼1物也髒到爆

免飛韓國！秀彬、Giselle代言潮牌登陸高雄　限量小卡必收藏

25歲「想出國唸書」怕人生落後！過來人點1關鍵：反而加分

會議開1個多小時！00後新人「舉手丟1問題」主管愣住　她喊勇

快訊／小港機場候機室跳電！沒空橋接駁...176旅客走扶梯車下機

急缺6萬！他借錢反陷電信債務　內行揪關鍵：門號給人太危險

明起連3天高溫上看36度　下周三北東降雨機率增

疫情改變人生！營建女強人變身「飛行傘女王」　奪FAI世界NO1

快訊／7縣市「強風特報」　8級陣風颳到明晚

野獸傳奇謝幕首戰！林志傑狂砍21分率勇士大勝領航猿、拿本季對戰首勝

《原子少年》小孩復出被罵翻！　回擊「干你們屁事」掀兩派論戰

漁民遭撞死「BMW男肇逃」！12歲女兒靈堂摺紙錢哽咽：做錯事要負責

梁朝偉譜大自然奇戀！受困德國大學　助百年銀杏樹「完成性體驗」

「天后御用合音」無預警曝喜訊！　S.H.E到孫燕姿她全唱過

鄭麗文訪北京故宮　院長化身「最強導覽員」全程陪同

快訊／埔里農用車翻覆！35歲移工遭壓　搶救不治

陳晨威戲劇性再見安打！中信兄弟改寫隊史最速8敗慘紀錄

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師：90%人一定不知道

劉基鴻炸裂！郭天信21連盜追平紀錄　味全龍8比0完封獅隊登頂

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

生活熱門新聞

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

瞥見同事午休在看「1網站」　網喊沒禮貌

大樹藥局因寵物用藥新制遭抵制　業者急發聲

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

鄭麗文才和習近平見面！AIT就發「1篇文」

LINE照片過期「打不開氣死人」　網靠1招救回

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

男月薪6萬「女一聽1職業秒冷掉」　網吵翻：其實很加分

漢神洲際開幕湧10萬人次　所沖不了水

股市冥燈「巴逆逆反指標」追蹤器上架了！　本尊親回應

地瓜球攤證實拒絕進駐亞太球場

日本買藥「回台上網轉售」慘了！衛生局開罰

快訊／7縣市「強風特報」　8級陣風颳到明晚

更多熱門

相關新聞

25歲留學會不會太晚？網1原因搖頭：很加分

25歲留學會不會太晚？網1原因搖頭：很加分

近日有女網友發文表示，看到老同學的工作與生活都已步入正軌，自己卻到了25歲才決定準備出國留學，她便不禁擔憂，自己與應屆畢業生相比會失去競爭優勢，甚至害怕這個決定會讓自己的人生進度大幅落後，因此發文尋求建議。貼文曝光後，引起討論。

中國留學生假學歷遭驅逐　5人提告抵抗

中國留學生假學歷遭驅逐　5人提告抵抗

日女大生命喪法國　前男友「改判終身監禁」

日女大生命喪法國　前男友「改判終身監禁」

研究生被樹砸死校長不起訴　逢甲大學發聲

研究生被樹砸死校長不起訴　逢甲大學發聲

萬事達卡調查：逾半民眾青睞雙幣卡 73％擁有日圓卡

萬事達卡調查：逾半民眾青睞雙幣卡 73％擁有日圓卡

關鍵字：

留學工作經驗碩士出國申請人生抉擇

讀者迴響

熱門新聞

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

鄭宗哲完全打擊紅襪3A史上第一人！

喻虹淵嫁周渝民「息影10年宣布復出」！

瞥見同事午休在看「1網站」　網喊沒禮貌

2個月刷1500張發票　中10獎全遭追回

柯文哲靠肖像權吞政治獻金1500萬　妻轉匯兒買股票

鄭麗文身邊大亮點！隨扈傳是第一女保鑣

大樹藥局因寵物用藥新制遭抵制　業者急發聲

南韓改了　電子入境卡系統更新

陳傑憲比完賽看到收費單嚇！台南市回應

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

五口命案王母遺書曝光

台南2寶爸半夜捕魚送命…妻慟認屍

獨／4金控「蓋牌」紀念品新曝光　居家餐飲類爭鋒

更多

最夯影音

更多
新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯
陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面