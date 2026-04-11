鄭麗文喊兩岸傷口因日本帝國主義　時力：此刻軍演部署飛彈的是中共

▲國民黨主席鄭麗文在北京訪問。（圖／記者陳冠宇攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨（10日）與中共總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面。習近平表示，大陸和台灣同屬一個中國，國共兩黨要團結兩岸同胞，攜手共創祖國統一。對於統一議題，鄭麗文則回應，「鞏固奠定和平穩定的關係，一步一步走」、兩岸傷口源自「日本帝國主義的大刀」。對此，時代力量表示，此時此刻對台灣部署飛彈、頻繁發動圍台軍演、屢屢穿越海峽中線，甚至切斷海底電纜的，並非日本，而是今日的中華人民共和國。

時代力量指出，鄭麗文在訪中期間滿口「中華民族偉大復興」、「命運共同體」與「炎黃子孫」，若將署名拿掉，其發言內容與中國國台辦的官方宣傳毫無違和。這已遠遠超越了單純的「親中」層次，而是將國民黨七十年的歷史敘事徹底抽換，直接嫁接至中共的建國史觀之上。

時代力量表示，鄭麗文的言論將台灣民主先輩蔣渭水扭曲為通往統一的道具，將陳明忠視為和解的佈景，甚至將過去白色恐怖的血跡，當作「國共攜手」的墊腳石。對於這種將自家歷史與核心理念全盤賤賣的行為，國民黨人理應比台灣社會感到更加震驚與悲哀。

針對鄭麗文稱兩岸傷口源自「一百三十年前甲午戰爭中，日本帝國主義的大刀」，時代力量直言，這種訴諸歷史悲情的說法完全是掩耳盜鈴。此時此刻對台灣部署飛彈、頻繁發動圍台軍演、屢屢穿越海峽中線，甚至切斷海底電纜的，並非日本，而是今日的中華人民共和國。身為台灣最大在野黨主席，鄭麗文面對這些危及台灣生存的實質武力威脅，竟選擇噤聲、隻字未提。

時代力量重申「先有人，才有國家」的核心立場。中共口中的「中華民族偉大復興」，本質上就是為了推動「祖國完全統一」的專制國族敘事。當維吾爾族人被關押進再教育營、當香港年輕人僅因一句口號就面臨重判時，北京當局同樣高舉著「民族復興」與「命運共同體」的旗幟。一個肆意踐踏自身人民尊嚴與人權的政權，毫無資格談論任何復興。

時代力量痛批，台灣最大的在野黨主席不思監督政府、關注社會民生問題，反而飛往北京對著中共領導人卑躬屈膝，試圖用民族主義的虛假故事包裝「投降」本質，再打上「和平」的蝴蝶結帶回台灣。時代力量強調，台灣人絕不需要這種糖衣包裹的毒藥，台灣真正需要的，是一個能堅定站在台灣立場、為台灣人民說話的在野黨。

