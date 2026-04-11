求職淪詐騙車手！高雄男被捕超剉　急call主管求救慘被掛電話

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名宋姓男子在網路上看到貸款廣告，聽信對方指示，先支付1萬元代辦費，事後驚覺受騙報警處理，警方日前於路邊攔查林姓車手，不過他卻神情錯愕，強調自己做的是正當工作，僅是替主管代收款項，員警認為林男遭利用，對他解釋一番，林男便當場打給「主管」確認，沒想到卻秒被掛電話，這下吃了啞巴虧，仍被警方依詐欺罪嫌送辦。

前鎮分局草衙派出所日前受理一名40歲宋姓男子報案，指稱遭假貸款詐騙，損失新臺幣1萬元。宋男表示，日前於臉書看到貸款廣告，依指示加入LINE聯繫，對方以「辦理貸款需支付代辦費」為由，要求至指定地點面交現金，宋男不疑有他，當場交付款項後才驚覺受騙。

▲警方於路邊攔查林姓男子，林男強調自己不是車手。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方獲報後立即成立專案小組，調閱周邊監視器逐步追查，鎖定涉案取款車手身分，並報請高雄地檢署核發拘票。員警掌握行蹤後，9日上午11點在三民區拘提32歲林姓男子到案。

不過，林男竟辯稱自己是「吃人頭路」，做的是正當工作，林男振振有詞說，先前透過網路應徵工作，對方聲稱為合法代收款項業務，月薪為新臺幣4萬元，僅需依指示前往指定地點取款後轉交給主管即可，以為是正常工作，便依指示行事。

▲林男打給「主管」求證卻秒被掛電話，認真求職淪為車手錯愕不已。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方對林男好說歹說，強調他和支付款項的宋姓男子都被話術受騙利用，他成了對方利用的棋子，林男還是不信，當場撥電話給主管，並表示自己被警察攔下來，員警說自己是車手、做詐騙，電話另一端則語氣錯愕，還假意有其他來電而草草結束通話，隨即刪除所有聯繫紀錄，企圖切割關係。

林男見狀當場愣住，才驚覺自己遭詐騙集團利用成為車手，懊悔不已，警方偵訊後將全案依詐欺罪嫌，移請高雄地方檢察署偵辦。