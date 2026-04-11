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寵物用人藥盼改負面表列　石崇良表態「不是不行」法規調整需討論

▲▼衛福部長石崇良出席台大醫院小兒部120周年演講會曁健康台灣論壇。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長石崇良出席台大醫院小兒部120周年演講會暨健康台灣論壇。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

寵物用藥新制確定延後實施，有多個團體、飼主提出希望藥品清單改採「負面表列」。衛福部長石崇良今（11）日回應「也不是不行」，只是依照《動物保護法》第4條規範為正面表列，動物用藥不足才從人用藥品列出品項補齊，所以會涉及法規調整，還要注意是否會讓動物藥品研發造成排擠效應，必須衡平考慮。

寵物用藥新制經歷昨日防檢署會議討論後，宣布延後實施，並將「動物保護藥品」改為「公告制」，免除登錄手續，採雙軌制購藥以及時取得藥品。但仍有不少人表態支持動保團體提出希望改採「負面表列」，除涉及公共衛生風險之特定藥物外，應全面開放獸醫師依臨床需求使用人藥，達成專業自主。

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石崇良今日出席台大醫院小兒部120周年演講會暨健康台灣論壇，他會前受訪被問及寵物用藥爭議時表示，依照《動物保護法》第4條規範是正面表列，如果有動物用藥不足的地方，才從人用藥物列出一些品項來補齊不足。「如果要負面表列也不是不行，但涉及法規調整之外，還要經過討論。」

石崇良也提到，人用藥品畢竟是補足動物用藥的不足，如果改採負面表列，一旦放得太鬆，恐怕會影響動物用藥開發，讓未來反而沒有動物用藥，全部都改以人用藥品取代；因為人藥發展都是依據人類生理、病理變化研發，和動物仍有不同，這些都必須要衡平考慮。

▲▼研商「寵物用藥新制」，農業部說明。（圖／農業部提供）

▲研商「寵物用藥新制」，農業部說明。（圖／農業部提供）

至於延後實施寵物用藥新制是否會影響國內藥品流向管理？石崇良表示，這就是衛福部持續和農業部溝通的，因為人用藥品經過健保系統管理完整，用到哪邊、用在誰身上、量有多少，都掌握很清楚，但動物使用相對沒有一個系統掌握，才會在113年授權訂出「人用藥品用於犬貓等非經濟型動物之管理辦法」。

石崇良說明，該辦法管理目的不是醫藥分業，而是希望強化人用藥品管理不足，最主要的爭議在於24小時內能即時取得重要救命藥品，可得性、可近性仍有不足；昨天藥界提出「寄存獸醫院」方案，類似病房常備急救藥，不會發生事情才去藥劑部拿，這也是可以思考的方向。

石崇良強調，相關政策制定上「救治生命擺在第一位」，如何兼顧用藥權益，也同時確保不要因為管理漏失而有藥物濫用、引發抗藥性，流向不明等管理問題，甚至影響到病人用藥產生排擠等，衛福部後續會持續與農業部的合作，儘快讓相關配套清楚、積極來做。

▲▼動保團體抗議寵物用藥，農業部次長杜文珍表示，針對寵物用藥要實施前提是讓動物醫院順利取得用藥。（圖／記者許敏溶攝）

▲動保團體10日前往防檢署抗議寵物用藥新制。（圖／記者許敏溶攝）

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