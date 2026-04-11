曝鄭習會後兩岸經貿有「實質利益」　張榮恭：1、2天內有好消息

▲國民黨副主席張榮恭。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟、陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文昨日上午與中共總書記習近平舉行「鄭習會」，會後進行午宴。習近平在閉門會議中也表示，「歡迎台灣農漁產品進入大陸」，據與會人士透露，習還說，樂見大陸民眾來一趟想走就走的台灣行。國民黨副主席張榮恭今天（11日）上午接受媒體聯訪，針對兩岸關係、政策方向及後續發展釋出看法，並透露「近日就會有好消息」。

對於外界關注的經貿合作與陸客來台等議題，張榮恭表示，雖然正式場合未必討論到具體細節，但國民黨事前已多次向對岸表達，希望推動兩岸經貿合作，讓台灣民眾「獲得實質利益」。他指出，相關主張也符合對岸領導層立場，因此「相信大陸方面會有一些考慮」，並透露「不妨再等一兩天」，暗示可能將有進一步消息公布。

對於未來推動兩岸合作是否會遭遇阻礙，張榮恭回應，只要是對台灣有利的政策，「人民的眼睛是雪亮的」。他強調，關鍵在於台灣社會的選擇，是要走向衝突還是和解，是戰爭還是和平，「人民會在不同路線之間做出判斷」。

至於會談內容，張榮恭表示，他在過程中聽到習近平提到，發展兩岸關係需要「恆心與耐心」，代表兩岸和平並非一蹴可幾，而是需要長期努力，國民黨一貫主張在既有基礎上推動兩岸關係，強調反對對抗、堅持九二共識，並認為這樣的立場與對岸想法「可以相互呼應」。他強調，相關主張來自台灣自身的制度與法律架構，並非外來強加。他強調，海峽交流基金會的存在本身就說明兩岸並非國與國關係，若否認此點，相關制度恐難以成立。推動兩岸互動的目標，是「獲得有尊嚴的和平」，而非外界所稱的讓步或低頭。

張榮恭也批，所謂推動台灣議題「國際化」，實際上可能反而走向「一中化」，全球多數國家採取一個中國政策，目前有183個國家承認大陸政權，另有12個國家承認中華民國，這些都屬於「一中政策」的不同形式。他認為，台灣若未處理自身的一中定位問題，難以真正拓展國際空間，而「九二共識就是一種方法。」而民進黨執政近十年來，台灣參與國際組織的空間未見擴大，甚至在部分國際場合受限，邦交國數量亦減少。他認為，應從兩岸互信的根本問題著手，才有助於提升台灣參與國際事務的機會。