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社會 社會焦點 保障人權

兜了一個圈！柯文哲靠肖像權吞政治獻金1500萬　妻轉匯兒買股票

▲京華城案一審宣判，柯文哲抵達北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲一審被重判17年有期徒刑。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃資真／台北報導

前台北市長柯文哲涉京華城案、政治獻金案等，一審判處17年有期徒刑，16天後公布判決書全文。內容揭露柯文哲利用肖像權授權金名義侵占政治獻金1500萬，且讓妻子陳佩琪轉匯給兒子柯傅堯244萬，用以購買基金、股票。

柯肖像權→木可→競總 政治獻金入自己口袋

判決書提到，2024年總統大選期間，柯文哲與實質由自己掌控的木可公司簽約，將肖像權有償授權給木可，由柯文哲的競選總部以政治獻金付款後，木可再將柯文哲的肖像權有償授權給競選總部，形同於候選人向自己的競選團隊收取授權金。

重點是，擬參選人募得的政治獻金係公益款，不可涉及營利或給付擬參選人，因此競選總部不可能為了使用擬參選人的肖像權進行宣傳，而將收取到的政治獻金用來支付肖像權授權金給擬參選人，柯文哲此舉等同於使參選人透過參加選舉，增加額外收入，此與政治獻金法之規範目的及人民對政治獻金用途之理解及期待完全不符。

且合約書中就對價約定「不超過營業總額10％」，報酬計算方式之約定模糊，除當事人有操弄授權金比例空間以外，正常之締約雙方均無法預見實際可能之對價數額，此等締約方式顯與商業常規完全不符。

柯文哲競選總部以肖像權授權金名義自政治獻金專戶，匯款1500萬元給木可公司，木可再分別匯款100萬元、150萬元、200萬元到柯文哲個人帳戶，明顯是巧立名目侵占政治獻金。

▲▼陳佩琪分享兒子柯傅堯與柯文哲一同吃飯的畫面。（圖／翻攝臉書／陳佩琪）

▲3月底是兒子柯傅堯的東京大學博士畢業典禮，柯文哲曾為此聲請解除出境限制，但遭駁回。（圖／翻攝臉書／陳佩琪）

部分政治獻金轉給兒 購買基金、股票

而柯文哲妻子陳佩琪收到前2筆的250萬元款項後，將其中的244萬轉給兒子柯傅堯的帳戶，用以購買基金、股票使用，更能證明柯文哲將政治獻金侵占私用。

綜上所述，柯文哲以轉授權的方式去營造肖像權授權的商業外觀，實際上是巧立名目，以商業外觀形式，規避政治獻金法規範，讓本人及其掌控之木可公司藉此不法取得政治獻金，轉化為個人可以隨意運之財產。

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