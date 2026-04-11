政府補助油價高漲　南韓27日起「開始發錢」！每人最多可領1.2萬

▲南韓政府向國內7成民眾發放補助金，以因應油價等能源高漲。圖為首爾明洞。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府因中東戰爭引發的高油價與高物價壓力，宣布啟動規模約26.2兆韓元的追加預算，將向全國所得後70%、約3256萬人發放「高油價民生補助金」，每人可領10萬至60萬韓元（約新台幣2092至1萬2555元），並從27日起優先針對低收入與弱勢族群發放，其餘民眾則自5月18日起分階段領取，補助必須於8月31日前使用完畢，逾期將失效。

根據《韓聯社》，南韓政府今（11）日正式公布「高油價受害支援金發放計畫」，本次補助主要為減輕因中東戰事導致的能源價格飆升與通膨壓力，並以所得後70%的民眾為主要對象。南韓政府指出，補助基準日以追加預算案國務會議通過前一天為準，約有3256萬名國民符合領取資格。

在金額分配上，弱勢族群獲得最高補助。包括基礎生活補助對象可領55萬韓元，次低收入戶與單親家庭可領45萬韓元；若同時位於非首都圈或人口減少地區，還可額外加發5萬韓元，使最高可達60萬韓元。

其餘一般符合所得後70%資格的民眾，則依居住地不同發放10萬至25萬韓元不等，例如首都圈為10萬韓元、非首都圈15萬韓元，人口減少地區最高可達25萬韓元。

發放作業將分兩階段進行。第一階段為弱勢族群優先，自4月27日至5月8日開放申請與領取；第二階段則自5月18日至7月3日，開放其餘符合資格民眾申請。2007年12月31日以前出生者可個別申請，未成年人原則上由戶主代為申領，但若無成年家庭成員則可自行申請。

線上申請可24小時進行，線下則依金融機構或行政機關作業時間辦理，且首週將依身分證號尾數實施分流制度以避免壅塞。

在發放方式上，民眾可選擇信用卡、簽帳金融卡、預付卡或地方商品券等形式。若選擇信用卡或簽帳卡，通常於申請次日入帳並以簡訊通知，消費時將優先扣抵補助金額。

地方商品券或紙本、預付卡則需至地方政府或行政中心申請領取。使用範圍則限定於地方自治團體轄區內，主要適用於年營業額30億韓元以下的商家，但排除網路購物、外送平台、娛樂賭博與變現性產業等。

此外，補助金使用期限為8月31日，未使用餘額將自動失效；民眾亦可於5月18日至7月17日期間提出異議申請。南韓行政安全部長尹昊重表示，在嚴峻的經濟環境下，政府必須讓財政成為民生防護網，確保此次補助能有效緩解民眾因國際局勢所承受的生活壓力。

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