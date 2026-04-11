OpenAI執行長住家遇襲　嫌犯「丟汽油彈」！再闖辦公室揚言縱火

▲OpenAI執行長阿特曼位在舊金山的住處遭人攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）位在美國舊金山的住家驚傳遭人攻擊，一名20歲男子涉嫌於當地時間10日凌晨投擲汽油彈，造成住家外圍大門起火，嫌犯隨後逃逸並被警方逮捕。該名男子之後還被指控前往OpenAI辦公室揚言縱火，目前已遭拘留，但正式罪名仍在釐清中，事件未造成人員傷亡，動機仍待調查。

根據美媒《CNN》，舊金山警方（SFPD）透露，該起事件發生於當地時間10日凌晨4時，一名年約20歲的男性嫌犯向阿特曼住處投擲「燃燒性破壞裝置」，導致建築外部門欄起火，隨後徒步逃離現場。警方指出，該名男子隨後又前往OpenAI辦公室，並在現場「威脅要燒毀整棟建築」，目前案件仍在調查階段，相關指控尚未正式確定。

OpenAI發言人證實相關事件，並強調事件中無人受傷，同時對警方迅速反應表示感謝。聲明指出，嫌犯已被警方控制，公司正配合執法單位進一步調查。

報導指出，警方目前尚未公布此案可能的動機。不過，OpenAI辦公室過去曾多次成為抗議或威脅目標。今年稍早，公司位在舊金山Mission Bay的總部也曾因有人揚言威脅而短暫封鎖，當時甚至傳出有人聲稱要到多個辦公室「殺人」，引發安全疑慮。

此外，阿特曼事後也在個人部落格發文表示，他之所以公開分享家庭照片，是希望能降低未來類似攻擊發生的可能性。他提到，近期一篇針對他的長篇報導對其形象造成影響，坦言「深夜醒來時感到憤怒」，認為外界敘事與言論力量可能被低估。

阿特曼在文章強調，自己處於高度複雜的處境之中，表示將持續檢視自身行為與理念，試圖逐年改善。他也形容自己，「我是一個有缺陷的人，正處於極其複雜的局勢核心，努力為使命持續前進」。