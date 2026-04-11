柯案判決全文曝光！民眾黨基層砲轟　怒批：有罪推定傷司法公信

▲柯文哲、黃國南下高雄出席前議員林于凱舉辦的青年論壇。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台北地方法院今（10）日公布民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案判決書，全文逾27萬字，民眾黨高雄市議員參選人林于凱表示，這起案件恐怕已成為台灣史上第二件因「政黨政治獻金」被認定涉及貪污的案例，第一件則是前時代力量黨主席徐永明案。

林于凱表示，柯文哲遭羈押長達一年，不少律師認為，若從圖利罪方向來看或許還有討論空間，但若談到貪污，照理說應該要有更明確的金流證據。不過本案最後是在金流證據不足情況下，以「民眾黨政治獻金210萬元」認定收賄，這樣的認定方式，未來恐怕會衝擊各政黨對政治獻金的理解。

他說，若照這樣的判決邏輯走下去，未來各政黨收受政治獻金都得更小心，因為原本依法申報、進入政黨專戶的政治獻金，未來是否可能被認定成賄賂對價，勢必會引發更大爭議。

▲柯文哲、黃國昌今日到高雄出席前議員林于凱（中間蓄鬍者）舉辦的青年論壇。（圖／記者許宥孺翻攝）

林于凱也提到，判決書花了不少篇幅描述京華城案審議過程中的反對意見，但都市計畫審議本來就是合議制，正反意見都會出現，最後再由委員會做出集體決定，不是單一個人可以完全主導。他認為，這次判決某種程度上，是司法直接認定行政機關的裁量已經超過法律授權，但行政裁量和司法審查之間怎麼劃線，法界本來就可能有不同看法。若裁量空間本來就有模糊地帶，理論上應該朝對被告較有利方向解釋，但這份判決顯然不是這樣處理。

林于凱直言，現在外界爭議的，已不只是柯文哲有沒有罪，而是整個案件從偵辦到審理過程，是否已讓司法公信力受傷。包括偵查資訊流向特定媒體、羈押時間過長，以及訊問、筆錄等爭議，司法機關始終沒有完整說清楚，才讓整起案件爭議越滾越大。

他也說，真正讓外界擔心的是，三審定讞可能還要很久，但在判決定讞前，社會可能早已因偵查過程、媒體報導和輿論風向，先對當事人形成有罪印象。這種情況，才是現在大家對司法公信最大的不安。