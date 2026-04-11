入夜北台灣水氣增　下周又有鋒面北東再轉濕涼

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天天氣穩定，晚間鋒面接近，北部及宜蘭有零星降雨機率。明天至下周二各地炎熱，高溫都有30度以上，下周三鋒面通過，北台灣略為降溫，北部及東半部降雨增多。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天天氣穩定，高溫炎熱，有一道鋒面晚間會越過北部海面，北部有零星降雨。明天清晨鋒面遠離，明、後天仍為穩定天氣。下周三另一道鋒面通過，北台灣才有明顯降雨。

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劉沛滕指出，目前台灣環境為西南風，台東外海有低壓，馬祖北側則有一道鋒面晚間接近，北部有零星降雨，金門及馬祖也有局部霧影響能見度。

劉沛滕表示，今天午後熱力作用影響，北部山區有局部雷陣雨，部分大台北也有零星降雨機率，晚間北部及宜蘭雲量偏多，有零星降雨機率。

他指出，明天白天至下周二各地天氣穩定，少數山區有午後短暫雷陣雨。下周二晚間鋒面接近，北部雲量增多，下周三北部及東半部有局部降雨，溫度略為下降。下周四基隆北海岸、東半部及恆春仍有降雨機率，北部雲量偏多。

溫度方面，他表示，今天至下周二高溫炎熱，各地都有30度以上，中南部及花東縱谷有局部高溫。下周三鋒面通過，北台灣高溫略為下降，中南部仍是溫暖天氣。

另外，他也說，下周二前金門及馬祖有霧或低雲，可能影響能見度，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）