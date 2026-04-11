伊朗沒籌碼？美情報揭「仍藏數千枚飛彈」　1原因毀不掉基地

▲美國情報指出伊朗仍保有數千枚飛彈。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國情報評估顯示，儘管美以聯軍對伊朗展開大規模空襲，伊朗軍火庫仍保有數千枚彈道飛彈，只要從地下儲存基地調出發射器，就能夠投入使用，與美國總統川普宣稱德黑蘭「毫無籌碼」的說法大相逕庭。

軍力重挫仍留一手 伊朗軍火庫解密

美國總統川普宣稱，伊朗在談判中幾乎沒有任何籌碼，唯一能拿出手的，只剩下對荷莫茲海峽的影響力。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，伊朗飛彈計畫「實際上已被摧毀」。白宮發言人凱利（Anna Kelly）更宣布美國取得重大軍事勝利，達成所有既定目標。

不過《華爾街日報》引述熟悉美國情報的官員說法報導，伊朗仍有能力重建部分飛彈武力。儘管該國飛彈庫存近乎減半，卻仍保有數千枚中短程彈道飛彈，可從藏匿處或地下設施調出使用。其飛彈發射架逾半數被毀、受損或困在地下，但其中仍有許多能夠修復，或從地下設施挖出。

▼ 革命衛隊海軍的地下飛彈基地，可見大量飛彈。（圖／路透）

伊朗攻擊無人機數量已不足開戰前的5成，但可能向俄羅斯採購類似系統。此外，該國還保留少量巡弋飛彈，萬一談判破局，可能用於打擊波斯灣的艦艇或美軍。

以色列官員也估計，戰爭期間伊朗約2/3彈道飛彈發射器停止使用，但仍可能調動許多受困地下的發射器。伊朗開戰前約有2500枚中程飛彈，目前還剩逾1000枚，其餘不是已發射就是遭擊毀。

空襲作戰是硬傷 打不到飛彈基地

報導指出，美國與以色列「完全」透過空中攻擊的方式打擊伊朗飛彈設施，使得情況進一步複雜化。以色列官員指出，伊朗飛彈設施往往隱藏在深山之中，儘管空襲能夠封鎖發射器出入口隧道，卻難以摧毀基地本身。

不過，雖然以色列無法完全扼殺伊朗發射飛彈的能力，仍成功削減其每日發射飛彈數量，從衝突爆發初期的每日數十枚，銳減至每日10至15枚。

▼一枚伊朗飛彈飛向以色列。（圖／路透）

伊朗韌性驚人 重建軍力前景曝光

美國分析師認為，伊朗無法迅速恢復戰前的飛彈與無人機數量，但一些人預測伊朗仍可能部署一部分彈道飛彈發射器。以色列官員主張，伊朗目前無法生產更多飛彈，而德黑蘭重建速度取決於從中俄獲得何種協助。限制伊朗未來的軍事能力，也不能只仰賴美以攻擊威脅，還要靠制裁與出口管制。

前中情局（CIA）分析師、中東研究所副所長波拉克（Kenneth Pollack）指出，「伊朗展現出驚人的創新能力與快速重整軍力的本領，除了以色列之外，是中東地區最強大的對手。」

戰略暨國際研究中心學者阿爾特曼（Jon Alterman）直言，即便伊朗戰力大減，仍是主導波斯灣安全局勢的關鍵角色，「他們每撐過一天不輸，就等於贏了一天。而我們一天未能獲勝，那就是輸掉了一天。」