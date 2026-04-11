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小吃店「裸裝免洗餐具」恐藏3危機　營養師示警！

外食族注意！裸裝免洗餐具恐藏灰塵、病菌　營養師曝3危機

▲黃雅鈺提醒，一般小吃店、餐廳常提供裸裝免洗湯匙，若存放環境不佳，可能接觸各種灰塵、小生物、病菌。（示意圖／photoAC）

文／CTWANT

外食族平常習慣拿了就用的免洗餐具，可能暗藏看不見的風險。營養師黃雅鈺指出，不少餐廳、小吃店提供的免洗湯匙為「裸裝」，缺乏外層包裝保護，容易在存放或取用過程中接觸灰塵、他人手部，增加病菌傳染疑慮，因此建議盡量自備餐具，或在使用免洗餐具前先用流水或洗碗精簡單清洗，以減少病菌量。

黃雅鈺在臉書粉專「營養師Couple食記」發文表示，有些餐廳、小吃店提供的免洗湯匙是裸裝的，也就是沒有外包裝，意味著餐具會直接接觸到任何東西，像是人的手、餐點外包裝等等，如果餐具放置區沒有良好覆蓋、存放，還會接觸各種落塵、小生物。

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黃雅鈺指出，餐具時常直接與手接觸，而人的手其實就是很大的食安傳染源，首先是「金黃色葡萄球菌」，若製備餐點過程中，手部傷口無確實包紮及戴好手套隔離，直接接觸裸裝餐具，就可能導致病菌傳播；其次是「沙門氏桿菌」，如果手摸過生蛋後沒有洗乾淨，直接接觸到裸裝餐具，也可能造成感染；最後是各種「飛沫病毒」，製備餐點環境各種飛沫可能使餐具受污染。

黃雅鈺建議，為了保險起見，外食還是盡量自備環保餐具，外帶餐點時可以事先告知不需要免洗餐具，也能減少浪費。如果用免洗餐具，務必使用有包裝的，並在拆除餐具外包裝後，徹底洗淨雙手再用餐；若要使用無包裝的餐具，建議拆封後使用流水或洗碗精簡單清洗，雖無法完全去除病菌，至少可以減少一些病菌量。

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