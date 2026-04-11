和平制度化是一國兩制？　張榮恭：國民黨簽的利台協議綠都沒廢

▲國民黨副主席張榮恭。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟、陳冠宇／北京報導

「鄭習會」昨日落幕，遭陸委會批評，國民黨所提兩岸和平制度化，是「一國兩制台灣方案」。國民黨副主席張榮恭今（11日）受訪回應，掌握行政主管的人士如果欠缺知識，對台灣社會是很可惜的事。台灣和大陸之間有23項協議，民進黨執政後仍在實施，這些協議的存在，本身就是代表兩岸關係和平發展的制度化。」而和平框架的概念是一個彈性，可以共同來充實，「新的概念可以在台灣社會大家討論，畢竟23項協議的存在本身就是一個證明。」

總統府發言人郭雅慧指出，鄭習會將台灣從世界舞台抽離，放入兩岸同屬一個中國的「一中框架」，淪為消滅「中華民國」、讓台灣「被統一」的出賣國家主權的政治道具，府方對這種失格、自我矮化的行為深表遺憾。

張榮恭今日上午受訪指出，現在台灣跟大陸之間有23項的協議，都是上一次國民黨執政時期所簽署下來的。民進黨執政後，這些協議也都在實施、沒有廢除，表示當時所簽署的協議，完全符合台灣利益，否則民進黨政府可以廢除。他說，能維持下來表示，類似的協議如果越來越多，對和平更有保障。這些協議的存在本身就是代表兩岸關係和平發展的制度化。越多的協議，和平越有保障，那就是鄭麗文所講的「兩岸和平框架」。

張榮恭認為，只要是對台灣有利的事情，相信台灣人民會做出選擇，擺在眼前的事實就是，23項協議陸委會要不要？類似的協議如果將來有，是不是對台灣有利？人民的眼睛是雪亮的，國民黨持續推動兩岸和平，關鍵是給台灣人民在有別於衝突的「和解」的選擇、有別於戰爭之外的「和平」的選擇。

張榮恭說明，和平框架的概念是彈性的、可以共同來充實的。因此，這樣新的概念可以在台灣社會大家討論，畢竟23項協議的存在本身就是一個證明。

張榮恭說，他看到所謂的國安人士講法，說這場會面會害得「台灣議題去國際化！」因此他要指出一個現實，民進黨推動的「台灣議題的國際化」就是「一中化」。正如鄭麗文所說，世界各國都有一個中國政策，有183個國家承認大陸政府，他們都是一中政策；承認中華民國的12個國家，也是一中政策。

張榮恭說，會有「一中政策」是因為有兩岸關係，台灣不可能自己沒有處理「一個中國」的方法。「九二共識」就是一個方法。民進黨政府執政近十年了，他們推動的台灣議題國際化，世界衛生大會（WHA）、國際民航組織大會（ICAO），台灣全部退出來了，邦交國還跑掉10個國家，現在只剩下12國。

張榮恭認為，越國際化，越造成一中化，不如從問題的根本來尋求解決。當取得兩岸互信的時候，台灣可以有機會參與RCEP，有機會參與CPTPP，那台灣的國際空間不是可以擴大嗎？