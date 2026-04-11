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1句話股價秒止跌！　川普大讚Palantir戰力：去問敵人就知道

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普公開大讚數據分析公司Palantir Technologies。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）10日在社群平台「真相社群」（Truth Social）發文，公開點名大數據分析公司Palantir Technologies，大讚該公司擁有「強大的戰爭作戰能力與設備」，甚至直接在文中表明，「去問問我們的敵人就知道了。」

點名Palantir戰力強　川普：問問敵人就知道

根據《彭博社》報導，事實上，就在川普這則貼文發出前幾分鐘，《福斯財經網》正好在討論《大賣空》（The Big Short）成名基金經理人貝瑞（Michael Burry）看空Palantir的言論。

貝瑞認為，在企業AI支出的競爭中，Palantir的競爭對手Anthropic正處於領先地位。不過，川普的貼文顯然是在呼應節目嘉賓麥可李（Michael Lee）的觀點；李在節目中指出，Palantir的技術在當年逮捕委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動中，扮演了至關重要的角色。

五角大廈重用Maven系統　成打擊伊朗利器

事實上，五角大廈近期對AI廠商的態度也出現分歧。上個月，五角大廈告知Anthropic，認定其產品對美國供應鏈構成風險，主因是該新創公司要求軍方保證，其AI技術不會用於大規模監控美國公民或開發自主武器；對此Anthropic已提起法律訴訟。

相較之下，國防部副部長溫伯格（Steve Weinberg）在備忘錄中提到，五角大廈計畫將Palantir的Maven智慧系統（Maven Smart System）納入「正式紀錄計畫」，這將為系統研發與整合提供穩定的資金資源。

目前，美軍已在各區域戰區部署Maven數位任務控制平台。該系統可提供戰場數位地圖、協助識別並選取目標，並將其與武器系統配對，目前已廣泛應用於美國針對伊朗的各項行動中。

專家驚呼「不尋常」　稱讚公司而非技術

Palantir由提爾（Peter Thiel）與執行長卡普（Alex Karp）等5人於 2000 年代初期共同創立，早期曾獲CIA旗下投資機構In-Q-Tel注資。數據顯示，該公司營收高度仰賴美國政府，去年與五角大廈的合約價值近9億美元，合作對象還包括移民暨海關執法局（ICE）與財政部。

戰略與國際研究中心（CSIS）資深顧問艾倫（Gregory Allen）認為，川普稱讚整間公司而非特定技術的做法相當罕見，「這有點古怪，這就像總統不去稱讚 F-35 戰鬥機，卻去稱讚洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司一樣。」

受到川普發文加持，Palantir在10日股價隨即止跌。該股10日在紐約盤中一度重挫 7.3%，但在美東時間上午11時30分左右，跌幅已收斂至約1.5%。

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