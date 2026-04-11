販毒重判逾10年！跑路2個月躲旅館繼續賣　短褲長靴辣熟女落網

記者邱中岳／台北報導

北市刑大毒品查緝中心在4月初鎖定一名輕熟女製毒師進行調查，發現她因販毒遭判處10年11個月有期徒刑並遭通緝後，竟然躲在旅館裡分裝毒品「依托咪酯」煙彈續續販毒，最後在旅館房間裡查獲托咪酯煙彈5顆、依托咪酯煙油1瓶，以及甘油、丙二醇各1瓶與空煙彈一批等證物。

警方調查，35歲的涂姓女子，因為販賣毒品遭判處10年11個月有期徒刑，但是卻未如期到案執行，因此遭到發布通緝，北市刑大毒品查緝中心在追查毒品通緝犯，發現涂姓女子落跑兩個月，但是機車仍持續使用，於是循線追查涂姓女子行蹤。

▲時髦輕熟女穿著火辣掩蓋製毒身分，遭判刑10年躲旅館繼續賣毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現涂姓女子躲在新北市三重區一處旅館，在門口埋伏準備逮人，穿著時髦短裙馬靴的涂女正要出門就被警方逮個正著，最後只能配合警方到旅館房間裡搜索，警方一進門大有斬獲，查扣依托咪酯煙彈5顆、依托咪酯煙油1瓶，以及甘油、丙二醇各1瓶與空煙彈一批等證物。

據悉，涂姓女子平時以販毒維生，因為販毒遭到判刑選擇跑路，期間依舊利用旅館成立毒品分裝工廠，並持續販售依托咪酯煙彈，警方訊後依照毒品罪嫌送辦，另外販毒遭通緝也解送相關單位歸案。

刑事警察大隊強調，對於屢次涉案仍持續犯行之毒品累犯，以及利用旅館等場所作為犯罪據點之行為，警方絕不寬貸，將持續強化查緝與掃蕩力道，以斷絕毒品流通管道，維護社會安全。同時呼籲旅宿業者提高警覺，配合通報可疑情事，並提醒民眾遠離毒品誘惑，共同守護無毒家園。