環境部推「白沙屯進香LINE專區」　公廁飲水機、補給地圖一鍵查詢

▲環境部LINE OA「白沙屯媽祖進香專區」上線。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

白沙屯拱天宮媽祖進香將起駕，為結合傳統信仰與現代環保理念，環境部今年特別於官方LINE帳號推出「白沙屯媽祖進香專區」，提供「女神動線即時掌握、補給與休憩地圖、源頭減量拿好康、基礎需求查詢」等4大服務，邀請香燈腳們在跟隨女神腳步的同時，也能落實減廢、減塑的綠色行動，守護台灣土地。

年度宗教盛事「白沙屯媽祖進香」即將在12日深夜起駕，預計將吸引數十萬信眾共襄盛舉。在每年進香期間，信眾最關心的莫過於隊伍位置與生活補給。今年環境部LINE OA「白沙屯媽祖進香專區」，提供4大核心服務，整合即時定位、環保供餐地圖及自備備品獎勵，讓信眾一手掌握所有資訊。

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環境部說明，在女神動線即時掌握部分，提供白沙屯媽祖進香隊伍的即時定位資訊，讓信眾精確掌握起駕時間與行進路線。另內建「環保供餐站地圖」，引導信眾快速找到用餐與休息點。

至於「源頭減量拿好康」部分，環境部表示，信眾自備餐具與環保袋，到「環保供餐站」集點抽LINE Point等多項好禮。另在專區內串接《環境即時通》App，可一鍵查詢鄰近的「公共廁所」與「飲水機」位置，解決進香途中的生理需求。

環境部指出，進香是展現台灣文化凝聚力的重要時刻，若能融入綠色生活，將使信仰更有深意。為鼓勵民眾實踐「綠色進香」，環境部積極推動源頭減量措施，倡導信眾自備環保餐具與環保袋，前往「環保供餐站」用餐並配合 LINE 專區集點行動，以實際行動減少一次性用品的消耗，減輕環境負擔，讓進香過程更加清爽無負擔，並呼籲落實「環保、減廢、愛台灣」是守護這片土地的最佳方式。