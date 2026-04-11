高雄餐廳大亂鬥！談判和解不成反翻桌互K　警方急衝現場逮5人

▲▼新興區某餐廳外今天凌晨2幫人談判衝突，警方獲報到場時，滋事者已逃逸，帶關係人回所了解事發原因。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市新興區中山一路某餐廳外，今（11）日凌晨傳出暴力群架糾紛，雙方原約定於餐廳談判和解日前在酒吧的恩怨，未料雙方一言不合竟大打出手、翻桌滋事。警方獲報後出動優勢警力趕赴現場，滋事者聞風落荒而逃，警方目前已鎖定特定車輛展開追緝。

新興分局五福路派出所於今（11）日凌晨1時55分許接獲報案，指稱中山一路某餐廳外有民眾發生激烈衝突。據悉，衝突起因為楊姓男（27歲）等3人與另一方人士日前曾於他處酒吧發生過節，雙方約定今日凌晨在此餐廳商談和解。不料談判過程中雙方又吵了起來，瞬間引發肢體衝突，甚至還翻桌，火藥味十足。

警方接獲通報後，立即調派線上優勢警力火速趕往處置。然而，滋事方在聽聞警車鳴笛聲後，隨即登車往不明方向逃逸。警方抵達現場時已無衝突情況，隨即將現場受害的楊男、張男（28歲）、孫男（26歲）及2名在場關係人簡男（31歲）、許男（26歲）共5人帶回派出所釐清案情。

針對這起街頭暴力事件，新興分局表示，目前已透過擴大調閱周邊監視器畫面，成功鎖定犯嫌逃逸時所搭乘之自小客車，將儘速將相關涉案人查緝到案。警方嚴正重申，公權力不容挑戰，對於任何暴力不法行為絕對採取「零容忍」立場。不論衝突原因為何，凡動手滋事者，警方定將依《刑法》及《社會秩序維護法》從嚴究辦，絕不寬貸，以維護社會治安平穩。