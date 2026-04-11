A7園區試營運淪「包裹地獄」投遞大延遲　中華郵政道歉：可補償

▲中華郵政打造A7物流園區，北台灣郵件作業中心4月7日啟動第一階段營運。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政A7「物流園區」7日第一階段試營運，卻連日爆發郵件投遞大延遲。郵局員工透露，因人力調度與A7設備常失靈，郵件處理嚴重塞車、毀損，員工用生命趕工、加班到凌晨和清晨。中華郵政表示，連假郵件增，A7剛啟用仍在熟悉階段未發揮最佳效能，13日將恢復正常運作，延遲限時、快捷等郵件可申請補償。

中華郵政規劃，A7郵政智慧物流園區將設置「北台灣郵件作業中心」，整合原台北與桃園郵件處理中心，未來負責北北基桃、新竹、宜蘭、花蓮，以及澎湖、金門、馬祖等地的函件與包裹處理，為郵政轉型重要據點，透過整合倉儲與配送，大幅縮短郵件處理時間，提升投遞競爭力。

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不過斥資超過200億元打造「郵政物流園區」啟用前夕，卻傳出北部郵件投遞大延遲情況，A7北台灣郵件作業中心淪為「包裹地獄」。有員工在臉書社團「郵政全民開講」透露，因應A7即將啟用，內部先後整併限時、掛號函件與平信作業單位，並於4月7日將各單位約一半至四分之一人力調往A7與桃園中心整合，導致兩地人力同時吃緊。

員工爆：耗資數億設備失靈「大件上不去、小件飛出去」

由於多數人員為首次進駐A7園區，員工表示，原先受訓人員也未能有效帶領，新舊人力各自作業，現場出現「有人忙到難以負荷、也有人找不到事做」的混亂情況。

員工指出，短短數日內，分散至兩地的人力均無法消化郵件量，正班與外包人員連日加班至深夜甚至清晨仍趕不完。另有大量郵件因處理不及，反覆在台北與A7之間來回運送，造成作業效率大幅下降。

此外，斥資數億元的自動化設備也被指驗收未過，啟用後頻傳失靈狀況，不僅影響分揀效率，還傳出郵件卡在輸送帶遭損壞、甚至包裹掉落地面的情形。

有員工直言，自動化分揀設備應該更智慧，結果設備出現「大件上不去、小件飛出去」狀況，一堆包裹無法透過自動化設備分揀，原本標榜可提升效率的系統，反需要人工耗費更多時間配合機器運作，增加作業負擔。

大量積壓郵件「員工壓力爆表」 徹夜加班趕工

同時，留守台北郵件處理中心的人力大幅縮減，有單位人手直接減半，導致現場人員工作壓力暴增。有員工表示，面對大量積壓郵件，只能在完成本職工作後互相支援，晚班與夜班持續加班趕工，白天則須應付大量民眾查詢電話，整體運作陷入高度壓力狀態。

員工批評，A7園區被視為郵政轉型關鍵，但目前規劃與執行落差甚大，設備狀況頻傳，加上分兩梯次搬遷的人力調度安排，是造成混亂的重要原因。

中華郵政：預計13日恢復正常 延誤可申請補償

對此，中華郵政公司說明，北台灣郵件作業中心A7，已於115年4月7日啟動第一階段營運，初期負責處理桃園、蘆洲、五股及八里等地區收寄之平信、限時、掛號函件及包裹等郵件，近期適逢月初及清明連假結束，郵件量顯著增加，造成上述地區收寄之部分郵件發生延誤情形，影響用郵民眾權益，對此深表歉意。

針對近日郵件延誤主要原因，中華郵政指出，係因清明連假結束後郵件量大幅增加，情形類似春節、中秋節或電商促銷檔期，中華郵政於短期間內收寄郵件量超出既有郵件處理量能，且因北台灣郵件作業中心甫啟用，同仁對作業環境及設備尚在熟悉階段，無法發揮最佳郵件處理效能，致部分郵件未能於規定時效內處理完畢並運至全國各地投遞。

中華郵政公司強調，為儘速改善延誤情形，於4月10日及11日加派人手日間作業，全力加速處理北台灣郵件作業中心郵件，預計於4月13日星期一全面恢復正常運作。另提醒受影響之民眾，如有限時郵件、快捷郵件遞送延誤情形，得依郵政法第29條規定向本公司申請補償。