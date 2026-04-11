回應鄭習會　外交部：我國基於主權參與國際「不以中國同意為前提」

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文10日會晤中國共產黨總書記習近平後表示，台灣曾以「九二共識」為基礎，參與若干國際組織，未來兩岸「重建政治互信」後，應促成台灣重返或參與國際組織及區域經濟整合機制，並表示習近平對此「回應特別正面」。外交部回應，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。我國享有參與聯合國等國際組織的權利，中國無權置喙及阻撓。

外交部表示，台灣參與國際組織，是基於我國主權的正當合法權利，不應以取得北京當局事先同意為前提，更不需滿足中方預設的任何政治條件。

外交部指出，北京當局長期在國際上惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，全面阻絕台灣參與國際事務，更頻繁以武力威脅我國主權及台灣人民的生存與權利。尤有甚者，中國透過收買欺騙手法，不當奪取若干國際組織領導權，不但不正義地排除參與，也改變規則為基礎的國際秩序。

外交部駁斥，北京當局將屬於台灣全體人民的權利，包裝為其可收可放的恩惠。意圖在於誘導台灣社會屈從其設定的先決條件，再以國際空間為餌，逐步窄化我主權與外交空間。

外交部強調，我國是民主國家，外交部尊重國內各政黨依法進行兩岸交流活動，惟此均不應以損害我國的主權、安全與民主為代價。吾人更應認清北京當局長期阻擋台灣參與國際事務的險惡本質，以及如今試圖繞過台灣人民授權的政府平台，損害我國主權及利益之虛假面目，實不符合國家及人民的長遠利益。

外交部表示，將秉持「總合外交」的政策架構，持續積極推動台灣有意義參與各項國際組織及多邊機制，並籲請國際社會基於共享價值與共同利益，持續支持台灣參與國際事務。台灣始終致力成為維護國際和平、穩定與繁榮的一股良善力量，此一意志絕不會因任何壓力而動搖。