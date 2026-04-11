狗兒狂吠猛追嚇騎士！屏東飼主挨罰2千　法官：沒咬人也不行

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣馮姓男子飼養犬隻未妥善約束，任由其在住處外追逐、吠叫嚇人，遭民眾蒐證檢舉，被警方依違反社會秩序維護法移送屏東地方法裁處；法院審理認定屬縱容動物嚇人，裁罰2000元，並指責飼主應負管理責任。

判決書指出，該事件發生於2025年10月30日下午，地點在屏東縣某鄉道路巷內，當時馮男未以繩索或其他適當方式約束其飼養犬隻，導致該犬於住處外對路過騎乘機車的邱姓民眾吠叫並追逐，造成對方驚嚇。

警方受理後展開調查，並蒐集相關證據，包括雙方警詢筆錄及現場影像紀錄。畫面顯示，當時馮男駕駛自小客車返家，犬隻停留門口，對經過機車持續吠叫並追逐；過程中，馮男並未出面制止或採取任何約束措施，直到車輛駛入住處後，犬隻才隨之返回屋內。

對此，馮男辯稱犬隻平時飼養於院內，不會對路人吠叫或追逐，亦未接獲相關反映。但法院勘驗影像後認為，其說法與事證不符。法官指出，所謂「縱容動物嚇人」，係指飼主未加以約束或放任動物行為，即已構成違規，並不限於當下未制止的情形。

法院認定，馮男身為飼主，未對犬隻採取必要防護措施，致其自由活動並嚇及他人，已違反社會秩序維護法第70條第3款規定，裁處罰鍰2,000元。