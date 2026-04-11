台南老爺行旅4至6月推「淨化走讀旅程」　深度體驗府城祈福文化

▲台南老爺行旅攜手杏源珈琲推出「淨化走讀旅程」，以廟宇文化與巷弄故事帶領民眾深度體驗府城魅力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南老爺行旅攜手在地人氣品牌「杏源珈琲」，4月至6月推出每月兩場的「淨化走讀旅程」，以台南特有的廟宇文化、街區故事與巷弄紋理為主軸，規劃「好野人」與「好人緣」兩條特色路線，邀請旅客與在地民眾一起用雙腳重新認識府城，在旅行中祈福、轉運，也為生活增添一段充滿儀式感的療癒時光。

台南老爺行旅表示，此次推出的「淨化走讀旅程」，不只是一般觀光導覽，更希望透過文化走讀與空間體驗，讓參與者在行走過程中與城市產生更深的連結。活動由具備豐富文化走讀經驗的杏源珈琲總管林荃荃擔任導覽，串聯廟宇信仰、街區脈絡與職人店鋪，帶領參加者深入體會台南獨有的人文底蘊。

本次活動共規劃兩條主題鮮明的走讀路線，其中「好野人」路線從開山王廟出發，沿途走訪臨水夫人廟、馬公廟與良皇宮，結合象徵招財與守護的虎爺信仰，並串聯友愛街及在地職人店舖「吉慶寫字坊」，透過祈福、招財與願望書寫等體驗，打造一條象徵富足與心願實現的開運路徑。

另一條「好人緣」路線則自開隆宮展開，途中行經打銀街、北極殿、開山宮，並穿梭蝸牛巷等特色空間，從人際關係與內在心境出發，透過步行、觀察與情感連結，引導參與者在台南的街區節奏中梳理思緒，走出屬於自己的緣分軌跡。

台南老爺行旅指出，整體走讀行程約3小時，參加者不僅能更深入認識台南廟宇文化與街區故事，也能透過步行的節奏沉澱心緒，感受城市緩慢而溫柔的力量。兩條路線最後都將抵達杏源珈琲，讓旅客在完成祈願與巷弄探索後，回到一杯咖啡的日常節奏中，好好休息，也替整段旅程畫下溫暖句點。



活動首梯次已於4月8日完成，接下來還有4月18日、5月9日、5月21日、6月11日及6月27日等場次將陸續登場。為讓更多民眾輕鬆參與，除了台南老爺行旅房客及餐飲貴賓外，民眾只要於館內消費任意金額，並綁定電子集點卡Ocard會員，即可取得報名資格。

此外，即日起凡完成線上報名並繳交每人950元費用，除可參加走讀旅程外，還可獲得台南老爺行旅回甘BAR「開運能量點心組」電子兌換券，以及加碼提供的「購買錦源興購物袋享388元」優惠電子券，讓旅程中的祝福與療癒感延續到日常生活中。

台南老爺行旅表示，這次與杏源珈琲合作，不僅是一場旅遊活動，更是一項結合地方文化與生活美學的提案。杏源珈琲自2022年創立以來，從中藥鋪改造的老屋咖啡店出發，逐步累積口碑，並陸續與台南市美術館、台南市立圖書館及台南市觀光旅遊局等單位合作；今年更進一步納入雄獅旅遊觀光列車「山嵐號」行程之一，展現其在地文化整合與體驗設計的實力，也成為彰化至台南西部旅遊路線中的新亮點。

台南老爺行旅強調，未來將持續串聯更多在地品牌與文化資源，發展兼具深度、溫度與地方特色的旅遊內容，讓台南不只是旅客短暫停留的目的地，而是一座值得一再走進、反覆品味的生活城市。