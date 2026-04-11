「兩岸不是國與國關係」　張榮恭：否則賴清德可廢海基會陸委會

▲國民黨副主席張榮恭。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟、陳冠宇／北京報導

兩岸矚目的「鄭習會」昨在北京人民大會堂東大廳登場，隨後午宴中習近平表示，「耐心、恆心久久為功」，讓與會的國民黨訪團感受他對兩岸共謀和平發展的堅定信念。國民黨副主席張榮恭今（11日）上午受訪指出，歷來國民黨都是主張用反對台獨來比較，用九二共識來磨合，「我覺得基於兩岸既有的政治基礎，應該跟習總書記的想法可以相互呼應。」他還說，陸委會海基會的存在本身就代表了兩岸關係絕對不是國與國關係，否則賴清德總統絕對有權力立刻廢掉海陸兩會。

據指出，習近平過去在不同場合多次提到「久久為功」這四個字，曾比喻，「民心交融要綿綿用力，久久為功」，也曾強調，任何工作，都要有這種久久為功、利在長遠的耐心和耐力。據轉述，在閉門會議中，習近平還對鄭麗文說，「妳能旗幟鮮明地堅持九二共識、反對台獨，大聲喊出我是中國人，推動兩岸和平發展，在島內當前氛圍下，非常難能可貴，我們表示高度讚賞，所以極為重視妳此次來訪。」

張榮恭上午受訪指出，歷來國民黨都是主張用反對台獨來比較，用九二共識來磨合，「我覺得基於兩岸既有的政治基礎，應該跟習總書記他的想法可以相互呼應。畢竟國民黨堅持反對台獨，並堅持九二共識，都是來自我們台灣自己所行的根本大法，跟我們的法律陸委會海基會的存在本身就代表了兩岸關係絕對不是國與國關係，否則民進黨賴總統他絕對有權力立刻廢掉海陸兩回。」

張榮恭強調，因此根據自己的法律體制來看，和大陸互動推動兩岸和平獲得的是有尊嚴的和平，而不是賴總統說的「低頭去獲勝」。