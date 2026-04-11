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阿北騎車訪友體力不支跌地　里港警暖心協助平安返家

▲里港警方協助何姓阿北平安返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方協助何姓阿北平安返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東九如鄉74歲陳姓阿北騎單車外出返家途中體力不支倒地，里港警方獲報迅速到場關懷並聯繫救護人員，確認無礙後協助通知家屬接回，讓家屬很感激。

▲里港警方協助何姓阿北平安返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局九如分駐所日前晚間接獲110報案，指稱九如鄉東寧路209巷有一名老翁騎乘自行車疑似體力不支倒臥路旁。警方獲報後，立即派遣警員蔡宗穎、鍾偉成及陳俊嘉趕赴現場協助，並同步通知119救護人員到場支援。

員警到場後發現老翁倒臥路旁，神情略顯疲憊，隨即上前關懷並耐心詢問狀況。經了解，該名74歲柯姓阿北住九如鄉，當日騎乘自行車外出訪友，返家途中因體力不支，將車輛停靠路旁欲稍作休息，未料一時失去平衡不慎倒地。所幸老翁意識清楚，且無明顯外傷。

隨後119救護人員到場檢視，確認其生命徵象穩定，評估無需送醫。警方隨即協助聯繫其女兒到場接返，家屬抵達後對警方與救護人員的即時關懷與協助表達誠摯感謝。

里港警分局分局長邱逸樵表示，警察工作除打擊犯罪外，更重要的是在民眾需要時提供即時協助與關懷。本案同仁積極到場、細心處置，充分展現警察為民服務精神。也提醒民眾，家中長者外出時應多留意其身體狀況，避免長時間單獨外出，並建議攜帶聯絡資訊或配戴識別物，以利緊急時能迅速聯繫家屬，共同守護長者安全。

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