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鄭麗文拋「和平制度化」　學者4點分析：藍營重拾兩岸論述主導權

▲▼國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文10日會見中共總書記習近平，談話聚焦在兩岸和平。文化大學廣告系教授鈕則勳以4個面向分析鄭麗文在鄭習會中的談話，認為，鄭習會之前，藍營對綠營「抗中牌」的制式操作似乎只能以批評或嘴砲回應，但鄭習會後，藍軍已漸找回兩岸關係處理能力手感並要搶兩岸議題詮釋之際，綠營稍一不慎，批評與嘴砲搞不好要變成自己的無奈了。

鈕則勳表示，鄭麗文和習近平會談，鄭順勢拋出推動兩岸和平制度化機制，欲消除所有衝突誘因。鄭建議的此機制，有其戰略宏觀，在議題設定、主軸強化、制約綠營等面向都有效果，而她拋出這芻議，也讓對岸也得要做一定程度的回應。

鈕則勳以議題設定來說，鈕則勳說明，畢竟兩岸關係緊張，對台灣來說壓力山大，和緩兩岸關係確實有其迫切性，鄭拋出和平制度化機制建構，除了有機會緩和兩岸緊張關係外，也能創造議題延燒及討論的可能 ; 就算陸委會稱之為「統一框架」，又上綱到「一國兩制台灣方案」，但中間選民會不會買單，仍有懸念，畢竟民眾確實懇切希望兩岸降低緊張並能維持和平，鄭的切入點確實能呼應相當多數的民意。

鈕則勳說，就主軸設定而言，鄭此行赴對岸的主軸就是「和平」，是以不管是到中山陵謁陵、其他參訪行程，還是與習近平會晤，她都聚焦和平來進行論述，但在策略上又怕只論述和平而無具體動作，仍會被綠營質疑且批判，是以在鄭習會時便拋出「和平制度化」機制建構，想要為和平的內容做個統整，讓和平有具體落實的可能，這亦是「和平牌」的深層建構。其間也可清楚發現，鄭真的非常希望強化「和平牌」的內涵，讓藍軍找回兩岸關係處理能力的手感，進一步將綠營的「抗中牌」打出一個破口。

至於制約綠營，鈕則勳認為，鄭拋出此議，或也有「請君入甕」的戰術考量，她也深知綠營必會在此議題做文章，或又上綱到意識形態層面，而陸委會指「兩岸和平制度化」，實質上是「一國兩制台灣方案」的論述確實也不脫綠營在兩岸議題上的思維邏輯 ; 但「和平制度化」確實是藍軍具有新意的策略建構，也足以對綠營傳統論述產生制約效果，或至少有抗衡的力道，當然也能以此訴求中間選民，畢竟總比只會罵，什麼都無法做要好的多。至此，藍營在兩岸論述上確實有與綠營搶詮釋權的機會，也可跳脫只能被動因應的窘境與框架了。

對於對岸的部分，鈕則勳說，畢竟鄭是在鄭習會中正提出的架構，鄭在記者會上也稱習也傳達正面訊息願積極考慮，是以對岸的幕僚作業也必會針對此機制做配套討論，畢竟只要有關和平的訊息能被放大且持續討論，對於影響兩岸的衝突、緊張與對峙的變數，便可能會獲得控制。不論如何，鄭拋出「和平制度化」總是一個機會，確實比綠營在兩岸關係上無力有效作為卻似只有酸葡萄心態更要具有開創性 。

鈕則勳表示，至此，藍綠的角色似乎已緩緩地產生了化學變化，鄭習會之前，藍營對綠營「抗中牌」的制式操作似乎只能以批評或嘴砲回應，但鄭習會後，藍軍已漸找回兩岸關係處理能力手感並要搶兩岸議題詮釋之際，綠營稍一不慎，批評與嘴砲搞不好要變成自己的無奈了。

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