太金票券淪洗錢幫手！助詐團漂白千萬黑心錢　少東、店長聲押

▲太金票券少東遭高雄地檢署聲押 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

全台擁有多處據點的知名票券公司太金票券，遭檢調查出疑與詐團勾結，利用龐大現金流掩護，替詐騙集團漂白不法所得，涉案金額高達上千萬元。檢調9日直搗高雄總公司搜索，帶回沈姓負責人（少東）及謝姓女店長，兩人拒絕夜間偵訊，昨（10日）下午移送複訊後，因兩人否認犯罪，說詞避重就輕，遭檢方向法院聲押。

據了解，太金票券主打各式優惠商品，包括餐券、SPA券、住宿券及旅遊行程等，平日現金交易頻繁、金流龐大，竟成為詐團覬覦的「完美掩護」。調查局南機站接獲情資指出，詐騙車手向被害人收款後，竟未如常層層轉手，而是直接將贓款送進票券公司，疑似藉由兌換票券進行資金洗白。

檢調掌握情資後展開蒐證，昨兵分多路搜索高雄總公司，當場帶回沈男與謝女。不過兩人面對偵訊態度消極，拒絕夜間應訊，直到昨早才製作筆錄。

昨天下午移送高雄地檢署複訊時，仍僅坦承確實收受大量現金並兌換票券，但辯稱不知對方為詐騙集團，試圖切割責任。

檢方認為說詞漏洞百出，加上金流尚待進一步比對釐清，懷疑兩人未完全吐實，且有串證、滅證甚至逃亡之虞，訊後依詐欺、洗錢等罪嫌，當庭向法院聲請羈押，案件持續擴大追查中。