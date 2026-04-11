油荒失控！美盟友轉向俄伊中「找油」　川普一句話引爆能源大洗牌

▲美國總統川普與荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國促成荷莫茲海峽有限度恢復通行，但戰爭引發的能源衝擊已擴及亞洲。為確保石油與天然氣供應，美國盟友紛紛轉向伊朗、俄羅斯甚至中國尋求合作。這場危機不僅推高國際油價，也動搖長期依賴美國的能源與安全架構。專家直言，美國未能維持關鍵航道穩定，正迫使亞洲國家重新調整戰略布局。

根據《CNN》，美國與以色列2月底對伊朗發動空襲後，伊朗實質封鎖荷莫茲海峽，該水道承載全球約5分之1石油運輸。儘管歐洲與亞洲盟友事前未獲通知，美國總統川普仍公開批評各國未提供軍事支援，甚至要求盟友「自己去取得石油」，在油價飆升背景下引發連鎖反應。

亞洲國家首當其衝。日本、南韓、泰國與菲律賓等美國盟友，已開始與伊朗洽談，以確保油氣運輸安全，同時增加向俄羅斯採購能源；中國則趁勢擴大影響力，表態願協助緩解燃料短缺，並深化與澳洲、菲律賓甚至台灣的能源合作。

川普日前宣布為期兩週的停火，條件是荷莫茲海峽重新開放，為市場帶來短暫喘息。不過，伊朗強調仍由軍方控管船隻通行，並警告戰事尚未結束。實際上，目前通過海峽的油輪數量仍遠低於戰前水準，顯示能源供應尚未完全恢復。

能源專家指出，此次危機暴露美國影響力的侷限。雪梨科技大學學者羅克・施（Roc Shi）直言，「美國數十年來提供安全保證，卻無法防止全球最關鍵能源咽喉被關閉，亞洲盟友也開始質疑，美國安全承諾是否涵蓋能源運輸路線。」他認為，各國將加速推動能源來源多元化，同時「一邊向美國採購，一邊強化自身韌性」。

各國應對策略差異明顯。菲律賓率先宣布能源緊急狀態，不僅恢復向俄羅斯購油，也與伊朗談判確保船隻通行，甚至在南海爭議未解情況下，重啟與中國的能源對話。日本則動用史上最大規模戰略儲油，並規劃與伊朗高層會談。南韓除派特使赴伊朗外，也轉向中東與中亞國家確保原油與石腦油供應，並利用美方豁免制裁，重啟向俄購油。

▲南韓青瓦台秘書室長姜勳植、政策室長金容範7日就中東局勢與能源調度召開記者會。（圖／VCG）

分析人士指出，各國應對取決於「籌碼、能力與緊迫性」。中國憑藉與伊朗良好且迅速的溝通管道，成為最早確保貨運安全通過海峽的國家之一，凸顯外交資源在危機中的關鍵作用。

另一方面，能源動盪也讓俄羅斯與伊朗意外受益。美方暫時放寬部分制裁，使俄羅斯可能在3月增加數十億美元收入；伊朗石油出口量與價格同步上升，若再加收通行費，收益進一步擴大。專家警告，若油價未回落，美國將面臨是否延長豁免或恢復制裁的兩難。

此外，中國憑藉龐大儲備與再生能源體系，在危機中承受力相對較強，也藉機擴大地緣政治影響力。北京已對燃料出口實施管制，同時承諾協助東南亞國家，甚至向台灣提出能源支援換取政治條件。