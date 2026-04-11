鄭習會昨登場　蕭美琴：對岸持續武力恐嚇讓對話缺乏意義

▲副總統蕭美琴。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平10日正式會面，並進行閉門會議。美國在台協會（AIT）昨呼籲，有意義的兩岸交流應聚焦北京領導階層和台灣民選政府，以不設前提方式對話。對此，副總統蕭美琴今（11日）表示，這是美方一貫立場，她也期盼在對等尊嚴前提下，大家都有對話的機會。她指出，在對岸對台灣持續的武力恐嚇之下，這樣子的對話缺乏了意義。

蕭美琴說，這是美國一貫立場，同時也是台灣的主張，「我們的主張是，期盼能夠在對等尊嚴的前提之下，那大家都有對話的機會」。但是很遺憾的，目前看到的是在在武力的脅迫以及各種灰色地帶的壓力之下，讓中華民國消失。

蕭美琴相信，所有的台灣國人都希望中華民國在國際上能夠有參與的空間，同時也希望台海能夠穩定，同時希望能夠獲得和平。她強調，真正的和平是來自於實力，那台灣也需要建構自身防衛的能力，「面臨這些脅迫、面臨這些威脅，我們更要求對岸在對台灣持續的武力恐嚇之下，這樣子的對話事實上也缺乏了意義」。

蕭美琴重申，對等尊嚴以及放棄武力威脅台灣，做為能夠長期建構更穩定的關係，一個大家共同期待的方向 。

另外，傳出軍購特別條例將因應對岸要求，延宕到川習會後。蕭美琴說軍購的預算已經從去年提交立法院，還有我們國家的總預算，到現在一直遲遲沒有辦法去做審議，非常令人遺憾。歷史上自古至今，沒有一個面臨威脅打壓的國家，是透過弱化自己來取得和平，一定要強化自己的實力。

蕭美琴也再次呼籲，大家不分朝野，一定要支持軍事預算、支持強化台灣的實力，支持台灣防衛的能力。