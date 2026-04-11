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社會 社會焦點 保障人權

控妻外遇開房「每天為你守身」　夫求償50萬卻吞敗

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名人夫控訴，妻子小美（化名）在婚姻關係存續期間外遇廠商阿強（化名），兩人不僅互傳「額度用完了」、「我可每天為你守身」等曖昧訊息，還曾一起進出摩鐵，憤而決定對阿強提告求償50萬元。但法官認為，經查無法排除可能有其他第三人占用小美的手機與阿強對話，加上證據不足，日前裁定駁回人夫的告訴。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲人夫控訴妻子小美外遇，但因證據不足，一審吞敗。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他在2023年6月間發現小美與阿強透過LINE互傳曖昧對話，小美說「下周換你陪我」，阿強回答「額度用完了」，接著小美傳送「一上沉迷」、「如果有一天我真的聽到你另有其女」、「我們關係就斷」、「我可每天為你守身」等訊息，加上他在小美的信用卡帳單中發現多筆摩鐵消費紀錄，以及握有小美和阿強進出摩鐵的照片，所以決定對阿強提告求償50萬元。

對於上述指控，阿強堅決否認，他強調自己和小美只有公事往來，並無私交或任何踰矩行為，而且小美在2023年5月曾告知手機遭丈夫取走，無法使用，他也隨即遭到封鎖並刪除LINE好友，那些對話紀錄根本與他無關。

法官認為，經查，人夫出示的證據除了對話紀錄之外，還有小美的信用卡帳單及照片，但照片只是阿強和小美在戶外走路的畫面，單憑這些帳單和照片，無法認定兩人是否有踰矩，人夫也沒有對此提出其他證據補強。

至於對話紀錄的部分，法官表示，細查對話內容之後發現，確實無法排除有小美之外的第三人占用手機與阿強對話的可能，加上對話內容沒有確切的行為時間，人夫還是在未經小美同意之下，窺視小美的隱私才取得LINE截圖，所以該截圖不具有法律上的正當理由，不得作為本案證據使用。

最終，法官認定本案證據不足，裁定駁回人夫的告訴。全案仍在上訴審理當中。

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