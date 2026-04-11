林木茂密！女山友蘭嶼大天池山區受困　警消搜救助脫困

▲單獨登山迷途，警消及時救援成功脫困。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東警察分局蘭嶼分駐所日前接獲通報，一名女子前往蘭嶼大天池山區登山後迷途失聯，情況一度令人擔憂。警方獲報後立即派員前往現場，並同步通報消防單位，共同組成搜救小組入山展開搜尋行動，全力協助失聯民眾脫困。

警方表示，由於大天池周邊山區地勢崎嶇、林木茂密，加上通訊訊號不穩，增加定位與聯繫難度，使搜救工作面臨挑戰。搜救人員抵達後，先依地形特性及登山動線進行研判，並整合相關資訊，擬定搜尋策略，採分組方式展開地毯式搜索，以提升搜尋效率與範圍覆蓋率。

經警消人員徒步深入山區約3公里後，終於在大天池左側約200公尺處的樹叢中發現該名失聯女子。現場由隨行救護人員立即進行初步檢視，確認其意識清楚、生命徵象穩定，且無明顯外傷。隨後在警消人員協助下安全引導下山，順利完成本次搜救任務。

台東警察分局指出，近年登山與戶外活動日益普及，但山區環境變化多端，稍有不慎即可能迷途或發生危險，呼籲民眾從事登山活動時，應避免單獨行動，並事先規劃行程與路線，攜帶地圖、通訊設備及必要補給，以提升應變能力。

警方強調，若發生迷途或緊急狀況，應儘量保持冷靜並尋找安全地點等待救援，同時利用可用通訊方式對外求助，以利搜救人員迅速定位，確保自身安全。