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結婚降低罹癌率？　美研究：未婚者「罹癌風險最高增83%」

▲▼韓國人求婚、結婚。（示意圖／VCG）

▲美國研究主張，結婚與較低罹癌風險有關。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

美國最新研究顯示，結婚狀態可能與較低癌症風險有關。從未結婚男性的罹癌率比曾經結婚者高出68％，後者包括離婚者與喪偶者。至於從未結婚女性的罹癌率，甚至比曾結婚者高出83％。

婚姻降低罹癌率？研究者揭複雜成因

領導研究的邁阿密大學流行病學家平霍羅（Paulo S. Pinheiro）指出，除了上述的性別差異之外，婚姻對於癌症的保護效果還會隨著年齡增長而累積，在年長族群之中相關性更為顯著。

他指出，這項發現的背後成因非常多且複雜。舉例而言，部分癌症與生育機制有關，未生育女性罹患子宮內膜癌及卵巢癌的風險都更高。

此外，已婚者相對不傾向從事危險行為，可能減少吸菸、飲酒、不安全性行為。也有數據證實，婚姻與較低肺癌及子宮頸癌率有關。最後，未婚者相對較少主動進行癌症篩檢，也是關鍵因素之一。

▼過去研究大多顯示，異性戀婚姻對男方益處更多。（示意圖／CFP）

▲選擇婚紗的你，是一位浪漫主義者，懂得如何善待對方並全心全意地付出。你相信兩人之間心靈的連結比任何事情都重要。（示意圖／視覺中國CFP）

平霍羅認為，醫學界應多投入資源協助未婚患者，並鼓勵單身者主動建立穩固的社會支持系統。這篇論文本周刊登於《癌症研究通訊》（Cancer Research Communications）

獎勵婚姻而非神奇效果　她破解偏見

CNN指出，過去研究普遍認為，異性戀婚姻對於男性的益處更大，但此研究結果顯示女性獲益更明顯。維吉尼亞大學婚姻研究學者威爾考克斯（Brad Wilcox）直言，「在預防癌症這件事上，戴上婚戒似乎能對女性提供更多保護，這個結果相當驚人。」不過，曾罹患第4期膽囊癌的學者戴爾法托爾（Joan DelFattore）質疑，這反映的是社會制度對於婚姻的獎勵，而非婚姻本身就能帶來神奇好處。舉例而言，美國醫療保險通常涵蓋配偶卻排除其他關係。

戴爾法托爾分享親身經驗指出，15年前罹癌就醫時，曾被醫師因其未婚身分而預設「沒有足夠的社會支持」，拒絕提供積極治療，但事實上她擁有親友組成的完整支持網絡。

戴爾法托爾強調，醫師不該因為患者婚姻狀態抱持偏見，重點也不應該是敦促更多人結婚，而是拆除讓未婚病患處於劣勢的制度性障礙，因為「非婚姻關係的支持，同樣可以非常有效」。

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