美官員：伊朗找不到「自己埋的水雷」　荷莫茲海峽重啟卡關

▲荷莫茲海峽恢復通行的問題仍未解決。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國官員透露，伊朗無法確認該國布下的所有水雷位置，加上缺乏快速排雷能力，導致無法重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），難以迅速滿足川普政府的恢復通航要求。

避雷航線有蹊蹺 伊朗布雷內幕曝光

《紐約時報》報導，衝突爆發不久後，伊朗於上月動用小型船隻在海峽內布雷，加上無人機與飛彈攻擊威脅，導致通過荷莫茲海峽的油輪等船隻數量驟降、全球能源價格飆升，成為伊朗在這場戰爭中的最佳籌碼。

伊朗目前僅留下一條開放航道，允許支付通行費的船隻通過。革命衛隊也警告通行船隻可能撞上水雷，半官方媒體更發布「避雷」的替代航線圖。

不過美國官員透露，這些安全航線之所以受限，很大一部分是因為伊朗胡亂布雷。目前尚不清楚伊朗是否記錄所有水雷的具體位置，即便有記錄，其布雷方式也導致部分水雷有可能移動或隨洋流漂移。

▼革命衛隊（IRGC）發布一張地圖，為通行荷莫茲海峽的船隻指示「替代航線」，協助避開水雷。（圖／翻攝eghtesadnews.com）

排雷困難重重 伊朗外長疑洩端倪

跟地雷一樣，排雷比布雷困難得多。美軍缺乏強大排雷能力，必須仰賴具備掃雷能力的濱海戰鬥艦完成任務，但由於布雷小船難以追蹤，美國也不確定伊朗究竟布下多少枚水雷，以及其確切位置。至於伊朗也沒有快速排雷能力，即便是他們自己布下的水雷也不例外。

川普7日宣布2周停火時，明確要求荷莫茲海峽必須「完全、立即與安全地開放」。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）回應，海峽將在「充分考量技術限制的前提下」恢復通航。

如今美方官員直指，阿拉奇所謂的「技術限制」正是指伊朗無力迅速尋獲或清除自己布下的水雷。

阿拉奇與美國副總統范斯（JD Vance）11日將在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）展開和談。考慮到川普對於開放海峽的要求，這條水道是否能夠快速恢復通行，很可能成為對話焦點。