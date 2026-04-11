6高中猴擠1車狂飆看夜景...失控衝民宅4送醫　撞爛媽媽愛車慘了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化芬園鄉大彰路139縣道昨（10日）深夜接近十二點，發生一起驚悚車禍，6名年約15歲、來自台中的高中生，超載開車行經大彰路一處彎道時，疑因與機車飆車，超速過彎操作不慎，失控衝撞路邊斷電線桿，還波及旁邊的民宅。巨大的撞擊力，導致車上其中4人受傷送醫，詳細肇因尚待警方調查釐清。

這起意外發生在10日深夜11點多，現場位於彰化縣芬園鄉大彰路二段附近。從曝光的監視器畫面，當時這輛轎車超速，過彎道時撞斷路旁的中華電信的電線桿，車頭嚴重毀損，猛烈撞擊聲，驚醒熟睡的居民。

▲6名高中學生開車衝139縣道撞斷電桿4人傷，肇事後蹲在路邊。（圖／民眾提供，下同）

警消獲報後，出動4輛救護車、8名消防人員趕往救援，發現15歲的陳姓少年左手臂骨折，16歲的杜姓少年頭部撕裂傷、右手臂骨折；另外兩名16歲的賴姓及陳姓學生，分別受到臀部疼痛，以及臉部、肢體撕裂傷，迅速將4名受傷的學生分別送往員基、員生及員榮醫院救治，所幸意識都清楚。

據了解，這群學生來自台中西屯，先到南投「星月天空」看夜景，回程途中疑似在路上遇到重機，雙方互相挑釁後開始競速。而開車的並不是車主，而是車主兒子將家人的車借給朋友開，自己則坐在後座。發生嚴重車禍後，幾個少年嚇到呆坐路邊，不知道該怎麼跟家人說。

▲穿白Ｔ的陳男與穿黑色上衣的周男無受傷。（圖／民眾提供）

據了解，當時周姓學生開車，車上還載了3名陳姓少年，以及賴姓、杜姓少年，共6人，坐在副駕駛座及右後方的同學傷勢比較重，經警方酒測，周姓駕駛酒測值為0.00 MG/L，至於車主兒子坐在左後方，與駕駛2人都沒事，至於是否與與重機競速釀禍，有待警方進一步調查。

▲▼6名高中學生開車衝139縣道撞斷電桿4人傷。（圖／民眾提供，以下同）