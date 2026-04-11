台東婦牙痛1小時等不到車　利稻警即時護送就醫

▲偏鄉長者就醫不便，暖警伸援手護送感動部落。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣海端鄉霧鹿村下馬部落一名獨居王姓老婦，日前因牙痛難耐，獨自前往台20線嘉寶商店附近攔車欲前往關山就醫，惟因地處偏遠、交通不便，苦候近1小時仍未能順利搭車，身心俱疲之際，所幸遇上經過的利稻派出所所長即時伸出援手，協助送醫治療，順利化解危機。

關山警察分局表示，當日上午9時許，利稻派出所所長胡松俊仁駕車前往分局洽公，途中發現過去於轄區服務時認識的王姓老婦神情異常，主動停車關心，發現其臉部腫脹並不時以手撫臉，疑似身體不適。經詢問後得知，王婦因牙齒劇烈疼痛，原計畫搭便車前往關山地區醫療院所就醫，但久候無人願意載送，處境相當無助。

胡松所長考量王婦年事已高且獨居，若延誤就醫恐影響健康，隨即協助護送前往醫院，途中持續關心其身體狀況並加以安撫。經醫師診斷為牙齒嚴重發炎，隨即進行處置並解除疼痛。事後，所長仍持續關懷王婦恢復情形，並再次前往探視。

王婦表示，經治療後已順利拔除病牙，身體狀況明顯改善，對警方即時協助深表感謝。其家屬亦於部落Line群組發文致謝，貼文引發族人熱烈回應，成為地方佳話。

關山警察分局指出，偏鄉交通資源有限，長者就醫常面臨不便，警方除維護治安與交通外，也持續關懷弱勢族群，適時提供協助。未來將持續強化社區服務，並呼籲民眾如發現有急需協助情形，可即時通報相關單位，共同營造安全友善的生活環境。