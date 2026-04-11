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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

肯定鄭習會！　宋楚瑜「天大地大人民最大」：兩岸該喝太平熱酒

▲▼國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文10日上午正式會晤中共總書記習近平。親民黨主席宋楚瑜表達肯定之意，並說，「天大地大、人民最大、增進兩岸交流、務實解決民生」，推動兩岸和平、避免戰端，讓兩岸同胞都過上更好的生活，「喝一口太平熱酒」，是兩岸各黨各派領袖不可推卸的責任。

對於鄭習會，宋楚瑜表示，因為唯有透過彼此雙方的對話與交流，才是促進兩岸關係發展正確的道路與方向。而這種高層次的直接互動，對化解彼此誤會、增進互信，更有不可替代的正面助益。

宋楚瑜提到，回想2014年他率領親民黨訪問團與習近平見面時，他同樣展現出高度的誠意與熱忱。當時宋楚瑜特別談到2005年曾送給時任國台辦主任陳雲林的那副對聯—「炎黃子孫不忘本，兩岸兄弟一家親」，這正是後來習近平多次提到「兩岸一家親」理念的緣起。此次習近平依舊強調兩岸一家親，兩岸要多交流、多親近。再次印證「兩岸一家親」正是兩岸關係中最值得細細品味的語言。

這次鄭習會的會談中習近平提到，「國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷」。宋楚瑜認為，這「四個不可」不僅是兩岸同胞共同的信念，更深刻證明了大家同屬中華民族，是休戚與共的命運共同體 。既然是一家人，「只要有話好好說、有事多商量」，就沒有化解不了的矛盾分歧。他過去在2014年北京會談，以及2016、2017年兩度代表參加APEC領袖會議與習近平會面時，他曾多次對他提到，兩岸的事務讓他們自己面對面坦誠溝通、無話不可談，不必假手外人。他深信，兩岸同胞絕對有足夠的智慧與使命感，能將兩岸關係的未來發展掌握在自己手中。

「天大地大，人民最大」，宋楚瑜說，推動兩岸和平、避免戰端，讓兩岸同胞都過上更好的生活，「喝一口太平熱酒」，是兩岸各黨各派領袖不可推卸的責任。他們期盼兩岸能持續加強交流合作，共同解決基層百姓的民生問題。唯有兩岸人民生活的持續改善與福祉增進，才是所有兩岸同胞最大的心願與企盼。

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