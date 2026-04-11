假西藏寺廟騙買「姻緣法器」台東女險上當　池上警即時阻損

▲池上警即時阻詐守住民眾荷包。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局池上聯合所於9日上午受理一起疑似詐騙諮詢案件，一名張姓女子在匯款前察覺異狀，主動向警方求助，經員警研判為假借宗教名義的詐騙手法，成功避免財產損失。

警方表示，張女日前於社群平台瀏覽宗教相關資訊時，遭一名自稱來自「西藏某寺廟」的陌生帳號主動聯繫，對方透過通訊軟體長期傳送修行與法會相關內容，並以關懷語氣與其互動，逐步建立信任。過程中更以「修行出現問題」、「需透過法會化解」等說詞進行引導，使張女降低戒心。

其後，對方進一步提出可代辦「超渡法會」，聲稱可祈福消災並改善運勢，並以需支付「法金」為由要求匯款，同時表示完成法事後將提供「財運法器」及「姻緣法器」等物品，以增加吸引力。張女在對方要求匯款且強調保密時察覺有異，未依指示操作，隨即前往派出所諮詢。

員警受理後，協助檢視雙方對話內容，研判為典型詐騙手法，並依程序受理165反詐騙諮詢，提醒其提高警覺並避免再與對方聯繫。張女對警方即時協助表示感謝。

關山警察分局指出，此類詐騙多利用宗教信仰與心理需求，刻意營造神秘與專業形象，再以關懷、開示等話術博取信任，最終誘導被害人匯款，為近年常見手法之一。警方呼籲，民眾如遇不明人士主動聯繫並涉及金錢往來，或要求保密時，應提高警覺，並可就近向警察機關諮詢或撥打165反詐騙專線查證，以避免落入詐騙陷阱，保障自身財產安全。