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快訊／成功濺落！阿提米絲2號任務完成　太空人們回家了

▲▼美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲2號」（Artemis II）任務圓滿完成，獵戶座太空船（Orion spacecraft）在歷經近10天的繞月航行後，於11日正式濺落太平洋。（圖／路透）

▲獵戶座太空船於10日成功濺落太平洋。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

太空人們正式回家了！美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲2號」（Artemis II）任務圓滿完成，獵戶座太空船（Orion spacecraft）在歷經近10天的繞月航行後，於10日正式濺落太平洋。這不僅是人類睽違半個世紀後再次重返月球軌道的壯舉，更創下史上最遠飛行紀錄。隨着回收工作展開，任務管制室傳出陣陣歡呼，因為這場完美的歸航，正式宣告人類邁向火星的計畫進入下一階段。

驚心動魄13分鐘　太空艙化作「5000度火球」衝回地球

根據CNN報導，獵戶座太空艙在太平洋時間10日下午5時（台灣時間11日上午8時）左右，以驚人的速度劃破大氣層。這是一場極其震撼的體感經歷，在重返大氣層的過程中，太空艙因高速摩擦產生極大熱能，外殼溫度一度飆升至攝氏2760度。

重返大氣層飛行總監亨夫林（Rick Henfling）透露，太空人在這段「驚心動魄13分鐘」內，胸口會感受到將近4G的重力壓迫；若不幸進入緊急應變軌道，重力感甚至會高達7.5G。

更緊張的是，在重返巔峰期，強大的壓縮空氣會形成紅熱的「電漿殼」包圍太空艙，導致無線電訊號一度中斷數分鐘，直到降落傘在空中如花朵般綻放，管制室懸著的心才終於放下。

打破阿波羅13號紀錄　「史上最深遠」探月陣容寫歷史

這次阿提米絲2號航程總長超過111萬公里，在繞行月球背面的巔峰點，距離地球達25萬2756英里，正式打破了1970年「阿波羅13號」（Apollo 13）創下的紀錄。

這次的四名機組人員也別具歷史意義，包含50歲的指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）、49歲的飛行員格洛弗（Victor Glover）、47歲的科赫（Christina Koch）以及50歲的加拿大太空人韓森（Jeremy Hansen）。其中，格洛弗是首位參與月球任務的非裔太空人，科赫與韓森則分別成為首位女性與首位非美籍的探月先鋒，寫下多元族群的新頁。

▲▼美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲2號」（Artemis II）任務圓滿完成，獵戶座太空船（Orion spacecraft）在歷經近10天的繞月航行後，於11日正式濺落太平洋。（圖／路透）

▲▼獵戶座太空船於10日成功濺落太平洋。（圖／路透）

▲▼美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲2號」（Artemis II）任務圓滿完成，獵戶座太空船（Orion spacecraft）在歷經近10天的繞月航行後，於11日正式濺落太平洋。（圖／路透）

下船那一刻最難受　10天太空生活後遺症：想吐、暈眩

雖然成功降落在加州外海，但太空人的考驗還沒結束。美國海軍少校傑西（Jesse Wang）指出，太空人在無重力環境待了10天後，回到地球最常見的症狀就是「噁心」。

他解釋，「我們預期他們會出現垂直感失調、失去平衡感，甚至是嚴重的脫水與疲勞。」NASA與海軍回收團隊在太空艙濺落後，火速展開回收作業，協助太空人步出艙門並送往回收艦進行初步醫療檢查，確保身體狀況無虞。

劍指2028登陸月球　NASA：這是前進火星的跳板

這次任務的成功，也為波音（Boeing）與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等承包商打了一劑強心針。先前的測試發現獵戶座太空船的隔熱罩有異常損耗，工程師特別為此調整了阿提米絲2號的降落軌道，最終證明設計足以承受極限考驗。

相較於冷戰時期美國與蘇聯的「太空競賽」，現在的阿提米絲計畫目標則是在2028年重新將人類送上月球表面，並在月球建立長期據點，最終目標是超越中國，將月球作為跳板，實現人類探索火星的終極夢想。

儘管目前國際政經局勢動盪，這場重返月球的壯舉，依然為全球科技成就寫下了耀眼的一章。

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