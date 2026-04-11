賀錦麗鬆口「考慮參選2028」　親揭回鍋白宮關鍵

▲美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）近日公開表示，她「正在考慮」參加2028年的總統大選。她在紐約的一場集會上坦言，自己非常清楚總統這份工作需要具備什麼樣的條件，並直言現在的現狀對許多人來說根本行不通，她會隨時向支持者更新最新進展。

認了考慮再戰2028 賀錦麗：我清楚這份工作

根據《衛報》報導，賀錦麗10日在紐約市參加由夏普頓（Al Sharpton）創辦的民權組織「全美行動網絡」（NAN）集會。當被問及是否會再次角逐總統大位時，她向現場群眾表示，「我有可能，我有可能。我正在考慮這件事。」

賀錦麗進一步表示，自己曾擔任過四年的副總統，距離總統大位僅一步之遙，「我知道這份工作是什麼，也知道它需要什麼。」她提到，過去一年她在全美各地奔走，特別是在南部地區，她深刻感受到「現狀行不通」，且這種情況已經持續了很長時間。

痛批川普摧毀盟友關係 稱伊朗戰爭是「選擇性戰爭」

曾敗給川普（Donald Trump）的賀錦麗，也在演說中強烈譴責現任總統。她指出，川普是自二戰以來，第一位不相信盟邦同盟關係的美國總統，這嚴重損害了美國在世界上的地位。

針對美國對伊朗的戰爭，賀錦麗將其定調為一場「選擇性戰爭」。她批評川普到處吹噓要殲滅一整個民族，實際上卻是在削弱美國的實力，讓美國變得不可靠且缺乏影響力。

警告投票權遭侵蝕 憂最高法院「殺死」公平法律

賀錦麗同時對全美投票權的流失發出警告。她指出，保守派多年來致力於建構現在的最高法院，目前正準備對《選舉權法》第二條款做出裁決。她憂心地說，「我確實相信他們會廢掉它」，這將導致美國失去對抗種族歧視法律的法律工具。

她敦促選民立即確認自己的選民身分，不要等到投票當天才發現名字被除名，「這是一種障眼法，他們會關閉你母親或祖母習慣投票的地點。」

黨內大咖齊聚 布塔朱吉也暗示參選

除了賀錦麗（Harris）之外，多位民主黨重量級人物也出席了這場大會。前交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）同樣暗示了參選意願。當夏普頓詢問是否該為他預訂當年競選時去過的餐廳位子時，布塔朱吉回應，「你把位子留好，我會去的。」

布塔朱吉同樣抨擊川普政府對弱勢社群採取「搜索並摧毀」的方針，並呼籲民主黨需要更強有力的領導。