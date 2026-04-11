「中國人要幫中國人」　人民日報評鄭習會：歡迎任何有利兩岸和平發展主張

▲鄭習會昨日舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平昨（10）日舉行會見，為時隔十年後國共領導人再度聚首。大陸三大央媒分別對此發表評論，其中《人民日報》直接表示，此次會見釋放一個重要信號：在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，中國人要幫中國人，「我們歡迎任何有利於兩岸關係和平發展的主張，會盡力去做任何有利於兩岸關係和平發展的事。」

中共中央機關報《人民日報》今日於頭版頭題刊出「鄭習會」消息，另於內頁第4版刊出署名「鍾一平」、題為「把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中」評論。「鍾一平」是《人民日報》編輯部的筆名，意為「中共中央一級事務評論」。

評論表示，時隔10年，中國國民黨主席再次率團訪問大陸，是新形勢下國共兩黨交流對話的重要一環，符合兩岸關係發展需要，符合兩岸同胞共同願望，符合中華民族根本利益。國共兩黨加強交流對話，對於維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展，具有重要意義。

「實踐充分證明，一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。社會制度不同，不是搞分裂的藉口，更不應成為煽動對抗、歪曲認同的工具」，評論說，相互尊重、加強交流、深化融合，兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好台灣問題，一定能夠推動兩岸關係向前發展。

評論強調，兩岸一家親，親望親好。「沒有人比我們更希望兩岸關係好，希望台灣同胞能過上和平、安寧、富足的好日子。但對於任何『台獨』分裂行徑，我們決不容忍、決不姑息，必將予以迎頭痛擊。『台獨』帶不來和平與繁榮，而家和才能萬事興。」

評論說，此次會見釋放了一個重要信號：在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，中國人要幫中國人，「我們歡迎任何有利於兩岸關係和平發展的主張，會盡力去做任何有利於兩岸關係和平發展的事。」

該篇評論最後稱，只要兩岸同胞不斷增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，相向而行，堅定守護中華民族共同家園，為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興，就一定能把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中。

除了人民日報，新華社和大陸中央廣播電視總台也發表評論。新華社評論員稱，兩岸同胞都是中國人、是一家人，沒有人比我們更希望家園安寧、家人幸福。「台獨」是破壞台海和平的罪魁禍首，我們決不姑息、決不容忍。堅持「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂，才能維護台海和平穩定。兩岸同胞要共同致力維護兩岸關係和平發展，全力守護好、建設好我們的共同家園。

大陸「總台」旗下新媒體看台海刊出海峽時評稱，無論國際形勢、台海局勢如何變化，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變。「這充分展示了我們在解決台灣問題、完成國家統一上的戰略自信和戰略耐心。」

▼人民日報頭版刊登鄭習會消息。（圖／翻攝人民日報）