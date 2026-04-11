川普強硬發聲　荷莫茲海峽很快會重新開放

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）10日向媒體表示，指出美國很快就會讓遭到封鎖的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放。雖然川普坦承這項行動並不容易，但也暗示已有其他國家準備加入協助，並強硬要求北約盟友在數日內給出具體承諾。

川普放話：荷莫茲海峽很快會開放

根據《路透社》報導，川普10日告訴記者，美國將會讓荷莫茲海峽在「相當短的時間內」恢復開放。儘管川普並未詳細說明具體的執行計畫，但他直言這項任務挑戰性極高，坦承這不會是一件容易的事。

川普在訪談中也透露，目前已有其他國家表示願意伸出援手，但並未具體點名是哪些國家。他強調，「其他國家也會使用這條海峽，所以確實有其他國家站出來，他們會幫忙處理。」川普重申，「我會這麼說——我們很快就會讓海峽恢復開放。」

全球能源命脈斷供 爆史上最嚴重衝擊

自伊朗戰爭爆發以來，德黑蘭當局封鎖荷莫茲海峽的舉動，已引發史上最嚴重的全球能源供應中斷。由於荷莫茲海峽是全球約20%石油與液化天然氣（LNG）運輸的咽喉要道，封鎖行動直接重創全球市場，導致油價飆升、經濟動盪。

不滿盟友袖手旁觀 川普施壓北約出兵

面對海峽危機，川普對於北約（NATO）盟國未能協助維護航道安全感到極度不滿。路透社指出，北約秘書長呂特（Mark Rutte）在與川普會面後，已向歐洲各國政府傳達川普的強硬立場，要求各國必須在「幾天之內」給出具體承諾，協助確保荷莫茲海峽的安全。

戰火蹂躪中東 脆弱停火難掩航運停滯

回顧戰事，美國與以色列於2月28日聯手攻擊伊朗，隨後伊朗也對以色列及波斯灣國家的美軍基地發動反擊。這場衝突至今已造成數千人死亡、數百萬人流離失所，戰火甚至波及黎巴嫩。

雖然川普先前曾語出驚人地威脅要摧毀整個伊朗文明，但隨後在7日宣布與德黑蘭達成一項「脆弱的停火協議」。儘管目前雙方暫時停火，但荷莫茲海峽的船隻往來依舊處於停滯狀態，全球能源危機仍未解除。