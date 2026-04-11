快訊／阿提米絲2號返航中！挑戰14分鐘生死關卡　NASA全程直播

記者張方瑀／綜合報導

阿提米絲2號（Artemis II）月球任務進入最後倒數！獵戶座太空船預計於美東時間10日晚間7時53分（台灣時間11日上午7時53分）正式開始重返大氣層，並計畫於8時07分左右在聖地牙哥海岸附近濺落。儘管太空人們已成功克服發射升空、輻射帶威脅等重重險境，但這短短14分鐘的「回家之路」才是真正的生死關卡。

30倍音速搏命回航 將面臨「6分鐘通訊黑障」

根據最新時程，獵戶座太空船將在美東時間晚間7時53分，於40萬英尺的高空進入大氣層，屆時速度將高達音速的30倍。在衝入大氣層的過程中，預計會出現長達6分鐘的「通訊中斷」狀態。若一切順利，太空船將於8時07分降落於聖地牙哥海岸。

▲阿提米絲2號（Artemis II）返航中。（圖／路透）



太空人葛洛佛（Victor Glover）直言，自從去年被指派這項任務後，他心中就一直懸著這件事，「在記者會上被問到最期待什麼時，我說是『濺落』（splashdown），這雖然帶點幽默，但我是認真的，我們必須平安回來。」

他強調，雖然目前已有許多數據回傳，但所有的核心研究、珍貴照片與故事，都必須隨組員平安抵達才能發揮價值。

隔熱罩驚見神祕裂縫 NASA認了「不夠理想」

然而，這趟任務並非毫無瑕疵。在重返階段，太空船外殼瞬間溫度將飆升至華氏5000度（約攝氏2760度）。根據2022年阿提米絲1號（Artemis I）無人測試飛行的回傳結果，工程師發現太空艙的隔熱罩在返抵後出現了不尋常的凹痕與裂縫。

▲阿提米絲2號由美國太空人魏斯曼（Reid Wiseman）、科克（Christina Koch）、葛洛佛（Victor Glover）以及加拿大太空人韓森（Jeremy Hansen）組成的4人團隊，成功繞行了月球。（圖／路透）



隔熱罩是保護組員免於降落高溫傷害的關鍵設備，若出現特定損壞，可能導致毀滅性的失敗，且在此階段完全沒有任何逃生機制。儘管NASA官員坦言阿提米絲2號的隔熱罩狀況「不夠理想」，但堅稱透過改變重返軌跡，仍可確保4名組員的安全。

前太空人嚴厲砲轟：讓組員冒險極不負責任

面對NASA的決策，內部也出現了反對聲音。曾參與2003年哥倫比亞號災難後首航的前太空人、隔熱罩專家卡馬達（ Charlie Camarda）博士就公開批評，在明知隔熱罩有缺陷的情況下執意載人飛行，是極度不負責任的行為，「我敢肯定阿波羅時代的研究人員絕不會允許這種決定。」

▲NASA公布阿提米絲2號任務的最新影像。（圖／路透）



卡馬達擔心，如果阿提米絲2號幸運平安歸來，可能會讓NASA高層陷入一種「虛假的安全感」，進而認為目前的決策流程沒問題，埋下未來更大的隱憂。

NASA祭出變通路徑 保證安全第一

針對外界疑慮，NASA 表示已針對阿提米絲1號的問題進行了長達一年的調查。由於2號的隔熱罩早在問題發現前就已安裝完成、無法更改結構，任務團隊決定將重返軌跡從原本的「跳躍式」改為「高拋式」，藉此創造更有利的加熱條件，減少隔熱罩開裂的機率。

NASA副署長克沙特里亞（Amit Kshatriya）強調，團隊已充分了解隔熱罩的極限與保護組員的方法，「組員們將用生命來託付這份信心。」而未來阿提米絲3號（Artemis III）以後的任務，將會改用更新、更具滲透性的材質，從根本解決裂縫問題。