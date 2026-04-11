鄭麗文痛述「殖民苦難」卻熱愛京都！　日媒解讀曝

▲鄭麗文赴南京中山陵謁陵。（圖／記者陳冠宇攝）



記者張方瑀／綜合報導

中國國民黨主席鄭麗文近日訪問中國，並前往中山陵謁陵。她在現場細數日本殖民統治台灣與發動侵華戰爭的歷史，更直言兩岸曾被日本帝國主義「大刀砍劈」，留下的傷口至今仍無法癒合。然而，日本媒體《產經新聞》卻觀察到，這位持有強烈反日史觀的黨魁，私下竟是深度的「京都控」，強烈的反差形象也引發日媒關注。

擊敗郝龍斌成黨內黑馬 強調「我是中國人」認同

現年56歲的鄭麗文，在去年10月的國民黨主席選舉中以「黑馬」之姿勝選。當時她憑藉著擔任批判執政黨民主進步黨的急先鋒角色，獲得大量支持，最終以大幅差距擊敗原本最被看好的前台北市長郝龍斌，跌破外界眼鏡。

▲鄭麗文在南京中山陵細數日本殖民統治台灣與發動侵華戰爭的歷史。（圖／記者陳冠宇攝）



《產經新聞》報導指出，鄭麗文從競選時期就展現出重啟與中國對話的積極立場。她曾全面強調其「中國認同」，並公開主張要讓所有台灣人都能懷抱自豪與自信地說出「我是中國人」。

黨內嫌隙與民調考驗 訪中被視為「政治賭注」

儘管成功接掌黨魁，但鄭麗文的路線在黨內仍面臨挑戰。外界憂心她與重視對美關係、且被視為2028年總統大選熱門人選的台中市長盧秀燕之間存在分歧。根據台灣媒體3月進行的民調顯示，鄭麗文的不支持率高達54.5％，支持率僅為23.9％。

日媒解讀，鄭麗文積極的對中和解路線尚未獲得主流民意認同，因此這次訪問中國，也被認為是她試圖鞏固黨內向心力、挽回頹勢的一場「政治賭注」。

痛批殖民卻是「京都控」 學運出身背景特殊

在歷史觀點上，鄭麗文對日本統治台灣時期抱持嚴厲的批判立場，主張「台灣人在當時處於充滿苦難的境地」。不過弔詭的是，她在接受《產經新聞》採訪時也透露，自己曾以私人身分「無數次」前往日本旅遊，更坦承特別喜愛京都。

身為外省人第二代的鄭麗文，自認是「出生於台灣的台灣人」，其政治生涯也相當傳奇，她在就讀台灣大學期間，曾參與1990年要求民主化的「野百合學運」，隨後加入民進黨，但後來選擇退黨並轉投國民黨，這在國民黨政治人物中相當罕見。