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舅舅下藥性侵外甥女友！拒認罪還瞎扯性交易　判關10年

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名男子阿茂（化名）2023年間開車前往高鐵站接送外甥的女朋友A，竟見色起意下藥性侵對方，事後還辯稱雙方是性交易。不過，法官檢視所有證據之後，認定阿茂的說詞均為卸責之詞，日前依以藥劑犯強制性交罪，判處他有期徒刑10年。

▲住在馬祖的葉姓男子遭指控在2018年間對未滿16歲少女性侵，少女返台驚覺懷孕到醫院產檢被家人發現報警。（示意圖／視覺中國CFP）

▲阿茂下藥性侵外甥的女友，犯後還矢口否認。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂2023年間開車前往高鐵站幫外甥接送A女，過程中竟偷偷將第三級毒品氟硝西泮（即FM2）加入飲食中，再讓A女食用，等到藥效發作，就將人帶到摩鐵性侵得逞。

A女在懷疑遭下藥時，曾向友人透露疑慮，事後也有向2名友人發出求救訊息，並在當晚報警，接著前往醫院驗傷採檢。院方在A女的檢體中，確實檢驗出第三級毒品氟硝西泮的代謝物。

然而，阿茂到案之後仍矢口否認下藥性侵，還反控是A女找他性交易。法官認為，A女與阿茂並無任何嫌隙或糾紛，應當沒有必要冒著偽證罪責的風險誣陷阿茂，況且A女在歷次證述中，對於案發經過的敘述均相符，如果不是親身經歷且記憶深刻之事，很難在接受各次詢訊及詰問時，做出相同的證述。

法官指出，A女在事發當晚立刻報警、驗傷，醫院方面也確實檢驗出她體內有毒品代謝物，可見她並非誣陷捏造。最終，法官認定阿茂的說詞屬於卸責之詞，均無可採，他的行為嚴重侵害A女的性自主決定權，考量到他至今未成立和解或賠償，且依舊在審理中否認犯罪，於是依以藥劑犯強制性交罪，判處他有期徒刑10年，全案仍可上訴。

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