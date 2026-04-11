Joeman開箱自家上億豪宅！　笑稱「平常叫醒我的是房貸」

記者黃翊婷／綜合報導

百萬YouTuber Joeman去年8月被網友發現，疑似住進上億豪宅遠雄九五，大家紛紛留言表示期待開箱。Joeman日前公布一部突擊企劃影片，讓團隊員工建文到自己家中住一天，大方展示客廳、廚房、浴室等區域，當被問到每天早上叫醒他的是不是夢想，還幽默回答「平常叫醒我的是房貸」。

▲Joeman說每天早上叫醒自己的是房貸。（圖／翻攝自YouTube／Joeman，下同。）

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Joeman在2020年5月曾拍攝影片開箱遠雄九五，一戶開價2億元，當時他在影片資訊介紹欄中開玩笑道，「我們不討論買不買得起，單純來看看，開個眼界吧」。沒想到2025年8月Joeman拍片分享新家裝了上百萬的電視，當時有網友發現影片中窗外陽台的標誌與遠雄九五很像，雖然Joeman沒有正面回應，但仍掀起許多討論。

▼▲Joeman家的冰箱有酒櫃、浴室有長鏡和電視。

Joeman本月9日在YouTube頻道上傳一部突擊企劃影片，主題是讓團隊員工建文到自己家中住一天，透過鏡頭展示客廳、廚房、浴室等區域。Joeman家中不僅有4台電視，廚房還有配備酒櫃的冰箱，浴室裡裝有長鏡、按摩浴缸和電視。

隔天早上7點建文突襲叫Joeman起床，半開玩笑詢問Joeman每天早上叫醒他的是不是夢想，Joeman則幽默回答「平常叫醒我的是房貸」。至於房貸究竟要繳多少錢，Joeman僅笑回「不好說」。

▼Joeman平時也會躺在臥室的床上看電視。