專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙　林教官神隱5天

▲知名登山搜救者、「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）。（圖／翻攝自Beast Runners 跑山獸）

記者葉國吏／綜合報導

知名登山搜救者、「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）近期捲入「賞金獵人」風波，發文攻擊他的林姓教官至今已經消失5天。登山專家蔡日興再度發文談論此事，踢爆林姓教官主持消防署7.5億元計畫，懷疑這場風波是為了排除無法受金錢控管的羅培德，不然跑山獸的存在就會這7.5億元的計畫一看就知道是詐騙。

專家揭露7.5億計畫黑幕

蔡日興9日在臉書公開指稱，該名林姓教官身分並不簡單，不僅是消防署「提升山域事故救援效能5年中程計畫」的執行核心，更有權力決定補助名單。文中表示，因為羅培德因具備高度專業且不以營利為目的，難以被體系掌控，才會遭到對方刻意製造爭議，試圖將其排除在計畫名單之外，藉此維護特定團體的利益。

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這項總經費超過7億元的龐大計畫由消防署長蕭煥章負責，內容涵蓋租賃設備與人員培訓等項目。蔡日興質疑，改善搜救效能最簡單的方式是放寬電信資料追蹤，但官方卻寧願投入鉅額公帑。他更點名消防署體系封閉，直言這群人以登山安全為幌子詐騙預算，若非教官挑釁羅培德，這樁醜聞恐怕還埋在土裡。至於當初抨擊跑山獸的林姓教官，至今仍神隱未出面說明。