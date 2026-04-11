南台飆36℃！北部下週5天稍涼有雨　「辛樂克」將轉強烈颱風

▲今天南台灣高溫36度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天南方氣團偏強，南台灣高溫飆36度。下週三起連5天受到鋒面影響，北台灣降溫有雨：辛樂克颱風預計13日20時成強烈颱風，潛勢路徑顯示會在日本南方海面大迴轉，不影響台灣。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今日至下週二(11至14日)南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定、清晨易有霧，今日北台白天高溫微降、仍偏熱，中南部熱如夏，需注意防囇、多喝水。

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今日南台最高氣溫仍在36度左右，各地區氣溫如下：北部20至31度、中部18至33度、南部18至36度、東部18至36度。

▲颱風「辛樂克」，其未來將在日本南方海面「大迴轉」(左圖)。最新美國(GEFS)系集模式亦呈現大迴轉的路徑(右圖)，迴轉位置雖有差異，但皆距臺灣及日本相當遠。（圖／洩天機教室）

下週三至下下週日(15至19日)微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴、高溫微降、仍偏暖熱；北台偶受其邊緣影響的期間，有局部短暫降雨的機率，山區午後及東半部亦偶有局部短暫降雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應密切觀察。

關島東南方的「第4號颱風「辛樂克」，向關島前進，將於13日20時增強至「強烈颱風」。最新歐(ECMWF) 、美(GEFS)系集模式皆模擬，其未來將在日本南方海面「大迴轉」，迴轉位置雖有差異，但皆距台灣及日本相當遠(圖)、與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。