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川普：伊朗除了掌控荷莫茲海峽外「毫無籌碼」

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今天直言，伊朗在即將登場的美伊談判中幾乎沒有任何談判籌碼，唯一能拿出手的，只剩對關鍵航道荷莫茲海峽的影響力。他強調，德黑蘭目前的存在目的，就是為了坐上談判桌。

川普透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，伊朗似乎還沒認清現實，除了短暫干擾國際航道、藉此威脅全球外，手中並沒有其他能與美國周旋的本錢。他也諷刺說，伊朗在操作假新聞與公關宣傳上，遠比實際作戰來得在行。

▲▼荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

▲荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

美伊雙方7日宣布為期兩週的停火後，理論上荷莫茲海峽應恢復通行，但因伊朗持續放話威脅，實際航行的船隻仍寥寥無幾。川普日前不滿表示，伊朗在放行石油運輸一事上表現失當，直言這完全不符合雙方原本的共識。

此外，川普接受《紐約郵報》（New York Post）訪問時警告，若談判破局，美軍已在重新整備，軍艦正裝載更先進的武器，隨時可採取行動。美國副總統范斯（JD Vance）則率團前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，準備出席本週末談判，並警告伊朗別想敷衍美方，否則只會自食其果。

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